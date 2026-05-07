Tecnología

Cada cuántos kilómetros se debe cambiar la correa de distribución del automóvil

Expertos recomiendan revisar y cambiar la correa de distribución antes de que el desgaste cause daños irreversibles

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos recomiendan revisar y cambiar la correa de distribución antes de que el desgaste cause daños irreversibles.
Expertos recomiendan revisar y cambiar la correa de distribución antes de que el desgaste cause daños irreversibles. (ChatGPT/Generado con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCorrea de distribuciónMecánica
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.