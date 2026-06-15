Tecnología

Cada cuánto se debe lavar el automóvil: esta es la recomendación de los expertos

La acumulación de polvo, insectos y agentes corrosivos afecta la carrocería y puede comprometer la seguridad al conducir

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Por El Universal / México / GDA
La limpieza periódica del automóvil ayuda a proteger la pintura, mejorar la visibilidad y reducir riesgos en carretera.
La limpieza periódica del automóvil ayuda a proteger la pintura, mejorar la visibilidad y reducir riesgos en carretera. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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