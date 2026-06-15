Cada cuánto se debe lavar el automóvil: esta es la recomendación de los expertos

La limpieza periódica del automóvil ayuda a proteger la pintura, mejorar la visibilidad y reducir riesgos en carretera.

La limpieza del automóvil es una tarea clave para proteger su estado y conservar su valor. Además de cuidar la apariencia exterior, el lavado frecuente ayuda a preservar la pintura y contribuye a una conducción más segura.

La empresa de automóviles Ford recomienda lavar el vehículo cada 15 días cuando se utiliza en condiciones normales y en entornos sin exceso de humedad o polvo. Sin embargo, la frecuencia puede variar según distintos factores que influyen en el desgaste de la carrocería.

Uno de ellos es el uso del vehículo. Un automóvil que circula todos los días queda expuesto a polvo, lodo y otros contaminantes. No obstante, incluso cuando permanece estacionado durante largos periodos también acumula suciedad.

El color del automóvil también influye. Los tonos oscuros, especialmente el negro, hacen más visibles las manchas y el polvo. Esto suele motivar lavados más frecuentes.

Otro aspecto importante son los agentes corrosivos presentes en el entorno. La savia de los árboles y los excrementos de aves pueden deteriorar la pintura si permanecen mucho tiempo sobre la superficie.

Las personas que viven cerca de la costa enfrentan un desafío adicional. La combinación de sal y humedad acelera el desgaste de la pintura y favorece la corrosión. Por esa razón se aconseja aumentar la frecuencia de lavado.

La suciedad puede afectar más que la apariencia

Más allá del aspecto estético, dejar que la suciedad se acumule durante semanas puede generar consecuencias importantes.

El polvo que se deposita sobre la carrocería contiene partículas que actúan como elementos abrasivos. Cuando estas partículas entran en contacto con la lámina y la pintura pueden provocar rayones y desgaste progresivo.

Sin embargo, el principal riesgo está relacionado con la seguridad vial.

Un parabrisas cubierto de polvo, restos de insectos, hojas o desechos de animales reduce la visibilidad del conductor. Esta situación dificulta detectar obstáculos y disminuye el tiempo de reacción ante eventos inesperados en carretera.

La acumulación de suciedad también afecta los retrovisores. Cuando estos elementos no ofrecen una visión clara, aumentan los puntos ciegos y disminuye la percepción del entorno.

Durante la noche, los faros sucios representan otro problema. La suciedad impide que la luz se proyecte correctamente y limita la capacidad de identificar vehículos, peatones, animales u objetos sobre la vía.

Recomendaciones para cuidar el vehículo

Ford aconseja adoptar varias medidas para proteger el automóvil y prolongar su buen estado.

No es necesario lavar el vehículo todos los días, pero sí mantenerlo alejado de elementos dañinos como tierra o savia.

Siempre que sea posible, se recomienda protegerlo de la lluvia y de la exposición directa al sol. Si permanece al aire libre, puede utilizarse una funda adecuada.

Los asientos de cuero requieren limpieza y mantenimiento detallados para conservar sus condiciones.

requieren limpieza y mantenimiento detallados para conservar sus condiciones. El interior puede desinfectarse con agua y jabón para eliminar virus y otros agentes presentes en las superficies.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.