Burger King usará inteligencia artificial para medir si sus empleados dicen ‘gracias’ y ‘por favor’

La cadena implementará un asistente con IA en los auriculares del personal para evaluar la ‘amabilidad’ en tiempo real

Por Jailine González Gómez
This picture shows the logo of a Burger King fastfood restaurant, in Ancenis, western France, on April 29, 2025. (Photo by Loic VENANCE / AFP)
Burger King probará un chatbot con IA que monitorea palabras como “gracias” y “bienvenido” en sus restaurantes. (LOIC VENANCE/AFP)







Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

