Burger King usará inteligencia artificial para medir si sus empleados dicen ‘gracias’ y ‘por favor’

Burger King probará un chatbot con IA que monitorea palabras como “gracias” y “bienvenido” en sus restaurantes.

La inteligencia artificial (IA) ya no solo toma pedidos. Ahora también evaluará modales. La cadena de comida rápida Burger King anunció el lanzamiento de un chatbot con IA que funcionará dentro de los auriculares que utilizan sus empleados en los restaurantes. El sistema, llamado “Patty”, forma parte de una plataforma interna más amplia denominada BK Assistant.

Según reveló el medio especializado The Verge, la herramienta no solo ayudará en tareas operativas como la preparación de alimentos, sino que también analizará las interacciones con clientes para medir indicadores de “amabilidad”.

Una IA que escucha palabras clave

De acuerdo con la información publicada por The Verge, la empresa recopiló datos de franquiciados y clientes para definir cómo medir la cordialidad en el servicio. Con esos insumos, entrenó su sistema para identificar expresiones como “bienvenido a Burger King”, “por favor” y “gracias”.

Los gerentes podrán consultar al asistente para conocer cómo se desempeña su local en ese indicador. La compañía lo plantea como una herramienta de acompañamiento y mejora, no como un mecanismo disciplinario. También trabaja en incorporar análisis de tono de voz, aunque ese componente aún se encuentra en ajuste.

La tecnología está impulsada por modelos de OpenAI e integrada en el ecosistema digital del restaurante.

De la cocina al inventario

“Patty” no se limita a escuchar conversaciones. Funciona como interfaz conversacional del BK Assistant, que conecta datos de cocina, inventarios, equipos y sistema de punto de venta en la nube.

Un empleado podría preguntar cuántas tiras de tocineta lleva una hamburguesa específica o solicitar instrucciones para limpiar la máquina de batidos. El sistema también alertará cuando un equipo requiera mantenimiento o cuando un producto esté agotado.

Si un artículo sale de inventario, la actualización se reflejará en los quioscos digitales, el autoservicio y los tableros electrónicos en cuestión de minutos. La promesa es sincronizar todo el ecosistema del restaurante casi en tiempo real.

La plataforma web y la aplicación de BK Assistant se desplegarán en todos los restaurantes de Estados Unidos antes de que finalice 2026. El chatbot “Patty” ya se encuentra en fase piloto en 500 locales.