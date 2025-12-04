Tecnología

¿Borró uno o todos sus contactos del celular por error? Así puede recuperarlos paso a paso

Conozca los métodos más efectivos para restaurar contactos borrados en Android e iOS y evite perderlos en el futuro

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Descubra cómo recuperar contactos eliminados del celular y evite perder su agenda activando copias de seguridad automáticas.
Descubra cómo recuperar contactos eliminados del celular y evite perder su agenda activando copias de seguridad automáticas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAndroid
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.