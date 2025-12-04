¿Borró uno o todos sus contactos del celular por error? Así puede recuperarlos paso a paso

Perder los contactos del celular puede generar complicaciones para comunicarse. Sin embargo, tanto en dispositivos Android como iPhone, existen métodos confiables para recuperarlos sin necesidad de acudir a soporte técnico.

A continuación, se detallan las principales formas de recuperar la información perdida en cada sistema operativo.

Cómo recuperar contactos eliminados en celulares Android

En los celulares Android, una de las formas más eficaces para recuperar contactos eliminados consiste en ingresar a la cuenta de Google asociada al dispositivo. Para hacerlo, siga estos pasos:

Ingrese a contacts.google.com desde el navegador. Inicie sesión con la cuenta donde estaban registrados los contactos. Diríjase al menú lateral izquierdo y seleccione la opción “Papelera”. Desde ahí podrá restaurar los números eliminados en los últimos 30 días.

Otra alternativa es restaurar los contactos desde una copia de seguridad creada previamente. Algunos dispositivos Android permiten activar esta función desde los ajustes del sistema o a través de la aplicación Google One.

También se pueden utilizar aplicaciones de terceros como Dr.Fone, disponible en Play Store con una calificación de 4,1. Esta herramienta escanea la memoria del celular para recuperar datos eliminados, aunque es de pago. Debido a que se trata de software externo, es recomendable revisar sus términos y condiciones antes de conceder acceso a la información personal.

Cómo restaurar los contactos eliminados en iPhone

En dispositivos iPhone, los contactos pueden recuperarse por medio de iCloud, siguiendo este procedimiento:

Ingrese a iCloud.com y acceda a su cuenta. En el panel principal, seleccione “Ajustes de la cuenta”. Presione la opción “Avanzado”. Luego seleccione “Restaurar contactos”. Elija una versión anterior de su agenda para restablecerla.

Otra posibilidad consiste en utilizar iTunes o Finder, siempre que el iPhone se haya sincronizado con uno de estos programas. Esta opción restablece todos los datos del dispositivo según la última copia de seguridad, por lo que se recomienda evaluarla con precaución.

¿Cómo evitar perder contactos en el futuro?

Para disminuir el riesgo de perder contactos, tanto en Android como en iOS, es preferible almacenarlos en una cuenta vinculada, como Google. Si se guardan únicamente en el dispositivo, podrían perderse en caso de robo, daño o extravío.

Además, es recomendable activar la copia de seguridad automática. Esta configuración permite respaldar los contactos de forma periódica, sin necesidad de hacerlo manualmente. Se puede ajustar para que se realice cada semana, cada quince días o una vez al mes, según la preferencia del usuario y las opciones disponibles en el sistema operativo.

