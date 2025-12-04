Bob Esponja llega al Waze: así puede activar su voz paso a paso

Bob Esponja está disponible como guía en Waze. Aprenda cómo activarlo en su celular con este tutorial fácil.

La voz de Bob Esponja ya está disponible como guía de navegación en Waze. El anuncio lo hizo la plataforma de GPS este miércoles 3 de diciembre, como parte de la promoción del filme Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, que se estrenará en cines este mes.

El icónico personaje se une a otros nombres que han prestado su voz en la app.

A continuación, se detalla cómo activar la voz de Bob Esponja en Waze de forma sencilla.

Cómo activar la voz de Bob Esponja en Waze

Abra la aplicación Waze. Toque el ícono de las tres líneas en la parte superior izquierda. Ingrese al menú Configuraciones y seleccione Voz y sonido. Toque la opción Voz Waze. Deslice la lista hasta encontrar Español (A. Latina) – Bob Esponja o escriba Bob Esponja en el campo de búsqueda.

Una vez seleccionada, la voz se aplicará de inmediato y podrá guiarlo durante sus recorridos en automóvil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.