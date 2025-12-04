Bob Esponja llega al Waze: así puede activar su voz paso a paso

La voz de Bob Esponja ya está disponible como guía de navegación en Waze. El anuncio lo hizo la plataforma de GPS este miércoles 3 de diciembre, como parte de la promoción del filme Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, que se estrenará en cines este mes.
El icónico personaje se une a otros nombres que han prestado su voz en la app.
A continuación, se detalla cómo activar la voz de Bob Esponja en Waze de forma sencilla.
Cómo activar la voz de Bob Esponja en Waze
- Abra la aplicación Waze.
- Toque el ícono de las tres líneas en la parte superior izquierda.
- Ingrese al menú Configuraciones y seleccione Voz y sonido.
- Toque la opción Voz Waze.
- Deslice la lista hasta encontrar Español (A. Latina) – Bob Esponja o escriba Bob Esponja en el campo de búsqueda.
Una vez seleccionada, la voz se aplicará de inmediato y podrá guiarlo durante sus recorridos en automóvil.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.