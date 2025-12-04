Tecnología

Bob Esponja llega al Waze: así puede activar su voz paso a paso

La voz de Bob Esponja ya se puede usar en Waze y esta guía explica cómo activarla de forma sencilla en pocos pasos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Bob Esponja está disponible como guía en Waze. Aprenda cómo activarlo en su celular con este tutorial fácil.
Bob Esponja está disponible como guía en Waze. Aprenda cómo activarlo en su celular con este tutorial fácil. (AFP/Nickelodeon)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBob EsponjaWaze
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.