Bibliotecas enfrentan avalancha de solicitudes por investigaciones inexistentes creadas por inteligencia artificial

Las bibliotecas del Comité Internacional de la Cruz Roja recibieron una creciente cantidad de solicitudes por libros, artículos y estudios que no existen. La institución atribuyó el fenómeno a referencias creadas por inteligencia artificial, según un comunicado divulgado a inicios de este mes.

El organismo explicó que buena parte del material solicitado surgió de respuestas generadas por herramientas como ChatGPT, de OpenAI, Gemini, de Google, y Copilot, de Microsoft. Estas plataformas produjeron citas falsas que luego usuarios trasladaron a pedidos formales de investigación.

La Cruz Roja aclaró que la imposibilidad de localizar una referencia no implicó ocultamiento de información. La entidad señaló que, en muchos casos, se trató de alucinaciones de sistemas de inteligencia artificial, es decir, contenidos inventados que aparentan ser reales.

Ante esta situación, la institución recomendó a las personas verificar previamente si las referencias existen en los catálogos en línea. Cada solicitud infundada generó un esfuerzo adicional para el personal bibliotecario y ralentizó la atención de consultas legítimas.

Un fenómeno similar ocurrió en otras bibliotecas. La investigadora principal de participación de la Biblioteca de Virginia, en Estados Unidos, indicó al medio Scientific American que cerca del 15% de las solicitudes de referencia por correo electrónico provinieron de contenidos generados por ChatGPT. Entre ellas figuraron investigaciones inexistentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.