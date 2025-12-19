Tecnología

Bibliotecas enfrentan avalancha de solicitudes por investigaciones inexistentes creadas por inteligencia artificial

La institución pidió verificar referencias en catálogos digitales antes de solicitar búsquedas para evitar congestión por materiales creados por inteligencia artificial

Por O Globo / Brasil / GDA
Solicitudes basadas en referencias falsas generadas por inteligencia artificial saturan bibliotecas y obligan a reforzar la verificación previa.
Solicitudes basadas en referencias falsas generadas por inteligencia artificial saturan bibliotecas y obligan a reforzar la verificación previa. (Canva/Canva)







