Atari revive la Intellivision con una versión retro que incluye 45 juegos clásicos

Atari celebra el aniversario de Intellivision con una versión retro que incluye 45 juegos clásicos y mejoras técnicas modernas.

Atari anunció este martes el lanzamiento de Intellivision Sprint, una nueva consola retro con la que celebra el 45 aniversario de la aparición original de la Intellivision, lanzada en 1980 por Mattel Electronics.

Esta consola nació para competir directamente con la Atari 2600, desatando lo que se denominó como la Primera Guerra de Consolas. Su propuesta ofrecía títulos deportivos con gráficos más realistas y una resolución superior para su época.

Ahora, Atari, en colaboración con PLAION REPLAI, trae de vuelta este dispositivo con un diseño dorado y negro que mantiene el frente de madera, fiel al estilo original. La nueva versión incluye mejoras técnicas, como:

Dos controles inalámbricos

Salida HDMI

Puerto USB-A

La consola llega con 45 videojuegos integrados de géneros deporte, estrategia y arcade, entre los que destacan:

Deportes:

Baseball

Chip Shot Super Pro Golf

Soccer

Super Pro Skiing

Tennis

Super Pro Football

Estrategia:

B-17 Bomber

Sea Battle

Space Battle

Utopia

Arcade:

Astrosmash

Shark! Shark!

Star Strike

Thin Ice

Boulder Dash

Este dispositivo surge tras la adquisición de la marca Intellivision por parte de Atari en 2024, lo que también incluyó los derechos sobre algunos títulos pertenecientes a Intellivision Entertainment LLC. Con esta acción, la empresa puso fin a una rivalidad de 45 años en el mercado de las consolas.

La nueva Intellivision Sprint estará disponible para preordenar a partir del 17 de octubre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.