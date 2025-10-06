Tecnología

Así puede crear su foto con Ghostface de ‘Scream’ usando Gemini

Con solo una foto y Gemini de Google, usted puede crear una imagen con Ghostface al estilo de la película Scream

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Con solo una foto y Gemini de Google, usted puede crear una imagen con Ghostface al estilo de la película Scream.
Con solo una foto y Gemini de Google, usted puede crear una imagen con Ghostface al estilo de la película Scream. (El Universal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaHalloweenScreamIAInteligencia artificialGemini
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.