Así puede crear su foto con Ghostface de ‘Scream’ usando Gemini

Con solo una foto y Gemini de Google, usted puede crear una imagen con Ghostface al estilo de la película Scream.

A pocos días de que llegue Halloween, usuarios de internet han impulsado una nueva tendencia visual. Se trata de imágenes inspiradas en la cinta Scream, estrenada en 1996 y dirigida por Wes Craven.

En estas fotografías generadas con Gemini, la inteligencia artificial de Google, Ghostface aparece de pie en la puerta del dormitorio, mientras la persona protagonista permanece acostada en la cama usando un teléfono noventero.

La escena busca recrear una estética Y2K, con colores lilas, ropa satinada y un ambiente tenue que emula una noche de los años 90. Las luces de Navidad y una lámpara de noche aportan el toque sombrío. La imagen destaca por su apariencia realista, así como por el efecto de suspenso.

¿Qué se necesita para hacer la foto con Gemini?

Para crear esta imagen, usted debe contar con una fotografía clara de su rostro y tener acceso a Gemini, ya sea mediante la aplicación móvil o a través del sitio gemini.google.com.

Con solo una foto y Gemini de Google, usted puede crear una imagen con Ghostface al estilo de la película Scream. (El Universal/Captura)

Luego de eso, debe seguir estos pasos:

Abra Gemini desde la app o el navegador. Ingrese el siguiente prompt en el campo de texto:

Con esta foto mía y sin cambiar las características del rostro, cree un retrato de ensueño estilo Y2K de mí acostada sobre una brillante ropa de cama de satín lila mientras sostengo un gran teléfono con cable estilo años 90 color lila y en una pose pensativa de ensueño. Su largo cabello negro cae libremente en rizos sueltos con clips lilas en cada lado. Tengo puesta una blusa color lila de manga corta, falda blanca tableada corta y calcetas lilas, recostada boca abajo. Uso joyas delicadas que incluyen collares y accesorios de oro y anillos gruesos de oro. La habitación detrás de mí es femenina y de ensueño, con carteles estilo años 90 y peluches de ositos. Su maquillaje es simple pero glamoroso con brillo de labios marrón, delineador de labios marrón y delineado negro delgado. La foto debe tener un estilo granulado de los años 90 con una fuente de luz como una lámpara en una habitación con poca luz por la noche. El asesino Ghostface debe estar detrás de mí, mirándome. Su cuerpo debe estar tenuemente iluminado y debe estar parado en la puerta de un pasillo oscuro. El fondo detrás de él debe ser ligeramente oscuro y siniestro. La foto es tomada de noche y solo ilumina una lámpara de noche y luces tenues tipo navidad, con temática de Halloween.

Adjunte la foto de su rostro al prompt. Presione el botón de “Enviar”.

En cuestión de segundos, Gemini generará la imagen. Para descargarla, usted debe abrir la imagen y hacer clic sobre el icono de descarga que aparece en la esquina superior derecha.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.