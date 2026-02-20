Así puede convertir sus fotos en imágenes de estudio profesional con la inteligencia artificial Pomelli de Google

Photoshoot en Pomelli genera fotos tipo estudio con IA y contexto de negocio para pymes.

Google Labs presentó Photoshoot, una nueva función integrada en su herramienta gratuita Pomelli, diseñada para transformar fotografías simples de productos en imágenes con apariencia de estudio profesional mediante inteligencia artificial.

La función está orientada a pequeñas y medianas empresas que necesitan generar materiales visuales para marketing digital sin invertir en estudios fotográficos ni producción especializada.

Cómo funciona Photoshoot

La herramienta utiliza dos componentes clave: el contexto del negocio, denominado “Business DNA”, y un modelo de generación de imágenes llamado Nano Banana. Con esa combinación, convierte una fotografía básica en una imagen estilizada que respeta la estética de la marca.

El proceso incluye cuatro pasos:

Seleccionar el producto. Se puede cargar cualquier imagen, incluso si no tiene acabado profesional. Elegir una plantilla. Existen opciones de estilo estudio o estilo de vida. También puede sugerirse automáticamente según el perfil del negocio. Generar la imagen. El sistema aplica la identidad visual de la empresa para producir una versión optimizada. Refinar. Se pueden ajustar detalles finales antes de descargar o guardar la imagen.

Las imágenes generadas pueden descargarse o almacenarse dentro del perfil del negocio para reutilizarlas en campañas futuras.

Qué tipo de resultados permite generar

Photoshoot permite transformar fotografías tomadas con celular en:

Imágenes con fondo neutro tipo estudio.

Escenas de estilo de vida con ambientación contextual.

Visuales alineadas con la identidad de marca.

Material gráfico listo para web y redes sociales.

La herramienta busca reducir la brecha entre la producción amateur y la fotografía comercial profesional.

Mejoras adicionales en generación de imágenes

Además de Photoshoot, Pomelli incorpora mejoras en sus modelos de generación visual:

Mayor precisión en la interpretación de instrucciones escritas.

Capacidad de edición directa, por ejemplo cambiar el fondo por un bosque o modificar elementos de escena.

Uso de imágenes de referencia para replicar estilos específicos.

Estas funciones permiten ajustar la estética sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Campañas más específicas y contextualizadas

La plataforma también ofrece dos opciones para crear campañas con mayor precisión:

Subir imágenes directamente al prompt de campaña para orientar la creatividad.

Introducir la URL del producto para que el sistema utilice imágenes, título y descripción del sitio web como base de generación.

Esto permite diseñar promociones más alineadas con el catálogo real del negocio.