Tecnología

Así puede convertir sus fotos en imágenes de estudio profesional con la inteligencia artificial Pomelli de Google

La nueva función permite transformar imágenes básicas en piezas de marketing profesional en pocos pasos y sin costo

Por Jailine González Gómez
Photoshoot en Pomelli genera fotos tipo estudio con IA y contexto de negocio para pymes.
Photoshoot en Pomelli genera fotos tipo estudio con IA y contexto de negocio para pymes. (Google/Google)







