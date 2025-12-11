Tecnología

Así puede activar el ‘modo pesebre’ en WhatsApp y cambiar su ícono navideño

El ícono de WhatsApp puede personalizarse con una imagen religiosa usando Nova Launcher y una imagen en formato PNG

Por O Globo / Brasil / GDA
El “modo pesebre” permite cambiar el ícono de WhatsApp por una imagen navideña usando una app de terceros llamada Nova Launcher.
El “modo pesebre” permite cambiar el ícono de WhatsApp por una imagen navideña usando una app de terceros llamada Nova Launcher. (Canva/Canva)







