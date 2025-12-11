Así puede activar el ‘modo pesebre’ en WhatsApp y cambiar su ícono navideño

El “modo pesebre” permite cambiar el ícono de WhatsApp por una imagen navideña usando una app de terceros llamada Nova Launcher.

La llegada de la Navidad ha motivado a muchas personas a personalizar sus dispositivos con imágenes alusivas a la festividad. Uno de los cambios más llamativos es el llamado “modo pesebre” para WhatsApp, una modificación visual que permite reemplazar el ícono de la aplicación de mensajería por una imagen religiosa del nacimiento de Jesús.

El pesebre representa el nacimiento de Jesús y usualmente se compone de figuras de María, José, el Niño Jesús, los Reyes Magos, ángeles y animales. Este símbolo se ha convertido en una de las principales expresiones del espíritu navideño. Por eso, durante diciembre, muchos buscan personalizar sus celulares con esta temática.

Este cambio no lo ofrece WhatsApp de forma oficial. Se trata de una personalización estética que no afecta el funcionamiento interno de la aplicación. El único ajuste visible ocurre en el ícono del sistema. Para lograrlo, es necesario usar Nova Launcher, una app de terceros especializada en personalizar la interfaz de los teléfonos Android.

¿Qué es Nova Launcher y para qué sirve?

Nova Launcher pertenece a un grupo de aplicaciones conocidas como launchers. Estas permiten modificar la apariencia del sistema operativo Android, desde los íconos de las apps hasta la tipografía y los fondos de pantalla. Con ellas es posible transformar el diseño visual del teléfono, sin cambiar su rendimiento.

La herramienta permite alterar el aspecto de los íconos en el escritorio del teléfono. De esta manera, los usuarios pueden aplicar un nuevo diseño sobre WhatsApp y colocar un ícono con la imagen de un pesebre.

Es importante tener presente que Nova Launcher no cuenta con respaldo oficial de Meta, empresa responsable de WhatsApp, Facebook e Instagram. Por lo tanto, solo modifica la apariencia visual del ícono y no ofrece funciones adicionales.

Pasos para activar el ‘modo pesebre’ en WhatsApp

Para activar esta personalización navideña se deben seguir los siguientes pasos:

Descargar una imagen de pesebre. Debe estar en formato PNG con fondo transparente. Se puede buscar en Internet o generar con herramientas de inteligencia artificial. Es fundamental que la imagen esté guardada en la galería del celular. Instalar Nova Launcher. Esta aplicación está disponible en la tienda Play Store. Luego de instalarla, debe establecerse como lanzador predeterminado del dispositivo. Esto permitirá aplicar los cambios visuales necesarios. Modificar el ícono de WhatsApp: En la pantalla de inicio, presione el ícono de WhatsApp durante dos segundos. Seleccione la opción “Editar”. Toque el ícono que aparece y escoja “Aplicaciones” y luego “Fotos” o “Galería”. Busque la imagen del pesebre, ajuste su tamaño y confirme la selección con la opción “Listo”.

Después de estos pasos, el ícono original de WhatsApp se reemplazará por la imagen personalizada, visible en la pantalla principal del celular.

¿Cómo volver al ícono original de WhatsApp?

Si desea eliminar el “modo pesebre”, el procedimiento es sencillo. Basta con desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o el menú de configuración del teléfono. Una vez eliminado, el sistema restaurará automáticamente el lanzador anterior y devolverá los íconos originales de todas las aplicaciones, incluido WhatsApp.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.