Así puede activar el ‘modo BTS’ en WhatsApp

Seguidores de BTS pueden cambiar el ícono de WhatsApp con imágenes del grupo mediante un launcher y sin alterar funciones internas.

El llamado “modo BTS” en WhatsApp permite personalizar la apariencia de la aplicación de mensajería con imágenes relacionadas con la banda surcoreana de k-pop. El cambio consiste en modificar el ícono de la app y se realiza mediante una aplicación externa conocida como launcher.

Esta opción genera interés entre seguidores del grupo, quienes buscan llevar imágenes de BTS a la pantalla principal de sus teléfonos. La personalización es únicamente visual y no forma parte de una función oficial de WhatsApp.

El “modo BTS” no corresponde a una versión autorizada por Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram. La modificación no altera chats, llamadas ni herramientas internas de la aplicación.

El ajuste se limita al logotipo visible en la pantalla de inicio del dispositivo. Para lograrlo, las personas usuarias deben recurrir a Nova Launcher, una app de terceros disponible para teléfonos Android.

Los launchers permiten cambiar la interfaz principal del celular. Facilitan ajustes en fondos de pantalla, tipografías, widgets y logotipos de aplicaciones ya instaladas.

BTS es una banda surcoreana integrada por siete miembros y reconocida como uno de los fenómenos más influyentes del k-pop a nivel mundial. Su impacto se extiende más allá de la música y alcanza la moda, la cultura digital y las tendencias en redes sociales.

La popularidad del grupo impulsa la creación de contenidos visuales, fondos y diseños personalizados que sus seguidores adaptan a distintos dispositivos móviles.

Qué se necesita para activar el ‘modo BTS’

Para aplicar esta personalización, la persona usuaria debe contar con una imagen alusiva a BTS, preferiblemente en formato PNG y con fondo transparente. La imagen puede descargarse de Internet o generarse con inteligencia artificial.

Además, se requiere la instalación de un launcher que permita editar íconos desde la pantalla principal del teléfono.

Pasos para activar el “modo BTS” en WhatsApp

Quienes deseen activar el “modo BTS” en enero de 2026 deben seguir este procedimiento:

Conseguir una imagen de BTS: La imagen debe guardarse en la galería del teléfono. Se recomienda el formato PNG con fondo transparente. Instalar Nova Launcher: La aplicación se descarga desde la Play Store. Luego se configura como lanzador predeterminado del dispositivo. Editar el ícono de WhatsApp: En la pantalla de inicio, se mantiene presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos.En el menú emergente se selecciona Editar. Luego se pulsa el logo, se elige Galería o Fotos y se selecciona la imagen de BTS.El tamaño se ajusta según preferencia y se confirma el cambio.

Al completar el proceso, el nuevo ícono personalizado sustituye al original en la pantalla del celular.

Los launchers permiten modificar la apariencia general del sistema operativo. Ofrecen opciones que no vienen activadas de fábrica en Android.

Estas aplicaciones organizan la interfaz en pantallas de escritorio, un dock inferior con accesos frecuentes y un cajón de aplicaciones que agrupa todas las herramientas instaladas.

Un launcher también puede simular la apariencia visual de otros fabricantes o sistemas operativos.

Nova Launcher es una aplicación ajena a Meta. No cuenta con respaldo oficial de WhatsApp. Por esta razón, la modificación solo afecta el aspecto visual del ícono.

No se recomienda otorgar permisos adicionales fuera de los necesarios para la personalización gráfica.

Cómo revertir el ‘modo BTS’

Para volver al logo original de WhatsApp, la persona usuaria solo debe desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono.

Al eliminar el launcher, el sistema restaura la configuración visual anterior de forma automática.

Seguidores de BTS pueden cambiar el ícono de WhatsApp con imágenes del grupo mediante un launcher y sin alterar funciones internas. (Canva/Archivo)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.