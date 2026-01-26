Tecnología

Apple por fin actualiza el AirTag tras cinco años: así mejora el rastreador más popular

El localizador de Apple recibe su primera gran actualización desde 2021 con mejoras clave en alcance, precisión y sonido

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El nuevo AirTag amplía su rango de búsqueda, suena más fuerte y se integra mejor con Find My, sin subir de precio.
El nuevo AirTag amplía su rango de búsqueda, suena más fuerte y se integra mejor con Find My, sin subir de precio. (Apple/Apple)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAppleAirTag
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.