Apple por fin actualiza el AirTag tras cinco años: así mejora el rastreador más popular

El nuevo AirTag amplía su rango de búsqueda, suena más fuerte y se integra mejor con Find My, sin subir de precio.

Cinco años después de su debut, Apple finalmente actualizó el AirTag. El accesorio que redefinió el mercado de los rastreadores Bluetooth recibe una nueva generación con cambios puntuales, pero estratégicos: mayor alcance, mejor precisión para encontrar objetos y un altavoz más potente.

Desde su lanzamiento en 2021, el AirTag se convirtió en un estándar de facto para rastrear llaves, equipaje, bicicletas y bolsos. También desplazó a competidores históricos como Tile, gracias a la integración con la red Find My y al ecosistema de Apple. La actualización anunciada ahora no altera esa lógica. La refuerza.

La principal novedad está en el alcance. El nuevo AirTag incorpora el chip Ultra Wideband de segunda generación, el mismo presente en los modelos más recientes de iPhone y Apple Watch. Esto permite que la función Precision Finding guíe a la persona usuaria desde hasta un 50% más lejos que antes, con señales visuales, hápticas y sonoras más claras.

A esto se suma un Bluetooth con mayor rango, lo que amplía las posibilidades de detección cuando el objeto no está cerca del teléfono. Por primera vez, la búsqueda precisa también puede hacerse desde el Apple Watch, siempre que sea un modelo compatible. El rastreo deja de ser una experiencia exclusiva del iPhone.

El sonido también importa. Apple rediseñó el interior del AirTag para hacerlo un 50% más ruidoso que la generación anterior. El nuevo tono distintivo permite escucharlo desde hasta el doble de distancia, algo clave cuando las llaves están enterradas en el sofá o una mochila quedó olvidada en casa.

Más allá del hardware, Apple reforzó la integración con la red Find My, una red colaborativa que usa millones de dispositivos Apple para detectar objetos perdidos sin comprometer la privacidad. El AirTag no almacena historial de ubicaciones y toda la comunicación está cifrada de extremo a extremo. Apple insiste en que nadie, ni siquiera la empresa, puede acceder a esos datos.

En esa misma línea, el AirTag mantiene protecciones contra el rastreo no deseado. El sistema incluye alertas multiplataforma y identificadores Bluetooth que cambian con frecuencia. Apple vuelve a subrayar que el producto está diseñado para objetos, no para personas ni mascotas.

Una función que gana peso es Share Item Location. Esta opción permite compartir temporalmente la ubicación de un AirTag con terceros de confianza, como aerolíneas. Más de 50 aerolíneas ya aceptan estos enlaces de forma segura. Según datos de SITA, esta función redujo retrasos de equipaje y casos de maletas irrecuperables de forma significativa.

El precio no cambia. El nuevo AirTag cuesta $29 por unidad y $99 el paquete de cuatro. Mantiene el mismo diseño físico, por lo que es compatible con todos los accesorios existentes. Apple también destaca mejoras ambientales: más materiales reciclados y empaques completamente de fibra.

El AirTag actualizado ya se puede ordenar en línea y llegará a tiendas físicas en los próximos días. Requiere iOS 26 o versiones posteriores.