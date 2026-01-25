Tecnología

Amigos crean negocio con ChatGPT y ganan $10.000 en su primer mes: apuntan a $700.000 mensuales

La marca PancakeNow combinó alimentos saludables y herramientas de inteligencia artificial para crecer rápido en el mercado estadounidense

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
PancakeNow nació con apoyo de ChatGPT, logró ventas rápidas y proyecta un fuerte crecimiento en el negocio de alimentos listos para consumo.
PancakeNow nació con apoyo de ChatGPT, logró ventas rápidas y proyecta un fuerte crecimiento en el negocio de alimentos listos para consumo. (PancakeNow/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaChatGPTInteligencia artificial
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.