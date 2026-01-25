Amigos crean negocio con ChatGPT y ganan $10.000 en su primer mes: apuntan a $700.000 mensuales

PancakeNow nació con apoyo de ChatGPT, logró ventas rápidas y proyecta un fuerte crecimiento en el negocio de alimentos listos para consumo.

Dos amigos estadounidenses encontraron en la inteligencia artificial un aliado clave para lanzar un negocio de alimentos. En su primer mes de operación comercial, la empresa PancakeNow registró ingresos por $10.000 y proyecta alcanzar hasta $700.000 al mes hacia finales del 2026.

La marca nació de la mano de Jeff Taylor Yauck y Ben Glick, quienes combinaron experiencia en comercio electrónico y un interés común por la alimentación saludable. El proyecto se basó en el uso de herramientas como ChatGPT, que permitió avanzar en áreas técnicas donde no contaban con conocimientos previos, como la ciencia de los alimentos.

La idea de PancakeNow surgió tras un viaje de Yauck a Japón en el 2014. Durante esa visita conoció panqueques listos para consumo que se venden en tiendas de conveniencia. Ese producto lo motivó a desarrollar una versión similar para el mercado estadounidense, con un enfoque en ingredientes naturales y alto contenido de proteína.

En el 2016, mientras aún administraba otra startup, Yauck adquirió el dominio PancakeNow. Desde entonces definió que el producto debía elaborarse solo con ingredientes reales y con proteína añadida. Sin embargo, el desarrollo más sólido del negocio inició hasta el 2024.

Actualmente, la empresa ofrece sabores como cookies & cream, canela y chocolate con mantequilla de maní. La propuesta busca unir sabor y valor nutricional en un producto listo para el consumo diario.

Para llevar la idea al mercado, los fundadores invirtieron cerca de $1.400.000 durante los primeros 18 meses. Ese capital se destinó al desarrollo de fórmulas junto a un científico de alimentos, la importación de una máquina personalizada desde China, la compra de un almacén de 975 m² y la conformación del equipo de trabajo.

Tras el primer mes de ventas, los ingresos se duplicaron en el segundo mes y alcanzaron $20.000. Con la operación ya en marcha, la proyección para enero del 2026 es facturar $45.000 mensuales. La meta final del año apunta a llegar a $700.000 al mes.

