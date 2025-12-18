Tecnología

Amigo secreto: los mejores sitios para hacer el sorteo sin errores en 2025

Estas herramientas digitales permiten realizar el sorteo a distancia, mantener el secreto y organizar listas de regalos sin complicaciones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los sorteos de amigo secreto online evitan errores, ahorran tiempo y permiten participar desde cualquier lugar con solo un enlace.
Los sorteos de amigo secreto online evitan errores, ahorran tiempo y permiten participar desde cualquier lugar con solo un enlace. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAmigo secretoNavidad
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.