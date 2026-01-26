Amenazas de muerte rodearon el regreso de ‘Silent Hill’ al cine, según su director

El director de Silent Hill afirmó que fanáticos del videojuego lo amenazaron tras el primer filme. La tercera entrega ya muestra una recepción crítica negativa.

El director francés Christophe Gans, responsable de todas las adaptaciones cinematográficas de la franquicia Silent Hill, afirmó que recibió amenazas de muerte por parte de fanáticos del videojuego tras el estreno del primer filme. El cineasta volvió ahora a ese universo con Terror en Silent Hill: Regreso del infierno, la tercera entrega de la saga, que llegó a los cines el día 22.

En una entrevista concedida a la revista Variety, Gans explicó que la reacción de algunos seguidores fue extrema debido al apego que existe hacia el material original. Indicó que los fanáticos de los videojuegos suelen ser muy pasionales y recordó que, cuando dirigió la primera película, varias personas le advirtieron que habría consecuencias si la adaptación fallaba.

El realizador señaló que adaptar un juego considerado clásico implicó una gran responsabilidad. Añadió que, para esta nueva producción, asumió el proyecto con mayor cuidado y atención al detalle, consciente de las expectativas acumuladas durante dos décadas.

Gans también comentó que el objetivo no se limitó a satisfacer a los seguidores del videojuego. Señaló que buscó construir una historia capaz de atraer a un público más amplio, incluso a personas sin contacto previo con la franquicia.

La primera película de Silent Hill, estrenada en 2006, recibió críticas negativas en su lanzamiento. Con el paso de los años, nuevas generaciones de espectadores identificaron elementos que impulsaron una revaloración del filme. En 2012, la saga continuó con una segunda entrega que incluso llegó a liderar la taquilla en Estados Unidos.

El tercer filme, Terror en Silent Hill, registró hasta ahora una recepción crítica adversa. El sitio Rotten Tomatoes le otorgó un 15% de valoraciones positivas. Metacritic, con base en 12 reseñas, asignó una calificación de 31 sobre 100, lo que refleja opiniones generalmente desfavorables.

La historia sigue a James, interpretado por Jeremy Irvine, quien llega a la ciudad de Silent Hill tras recibir una carta misteriosa de Mary, personaje encarnado por Hannah Emily Anderson. En su búsqueda, enfrenta criaturas monstruosas y escenarios cargados de terror.

