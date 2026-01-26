Tecnología

Amenazas de muerte rodearon el regreso de ‘Silent Hill’ al cine, según su director

Christophe Gans aseguró que los seguidores del videojuego reaccionaron con extrema hostilidad tras la primera adaptación y explicó el reto de volver a la saga

Por O Globo / Brasil / GDA
El director de Silent Hill afirmó que fanáticos del videojuego lo amenazaron tras el primer filme. La tercera entrega ya muestra una recepción crítica negativa.
El director de Silent Hill afirmó que fanáticos del videojuego lo amenazaron tras el primer filme. La tercera entrega ya muestra una recepción crítica negativa. (Davis Films/Captura)







