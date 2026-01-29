Tecnología

Amazon detectó y denunció en 2025 una base de datos con material de abuso sexual infantil para entrenar IA

La compañía identificó el contenido en datos tomados de internet, lo retiró antes de entrenar sus modelos y reportó el caso a las autoridades en 2025

Por Europa Press
Logo de Amazon en la fachada de un edificio.
Amazon anuncio del cierre de depósitos en Quebec, Canadá y la transición a un modelo de entrega de terceros, lo que afectará a casi 2.000 trabajadores. (AFP/AFP)







