Alertan por técnica Zombie ZIP: la peligrosa forma de burlar antivirus

La técnica Zombie ZIP manipula metadatos para que los antivirus ignoren el malware oculto en carpetas comprimidas

Por Europa Press
Investigadores alertan sobre Zombie ZIP, un método para camuflar virus en archivos .zip que supera la vigilancia de 50 de cada 51 antivirus probados.
Investigadores alertan sobre Zombie ZIP, un método para camuflar virus en archivos .zip que supera la vigilancia de 50 de cada 51 antivirus probados. (Canva Stocks/Yan Krukau de Pexels / Markus Spiske de Pexels)







