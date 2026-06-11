Tecnología

Ahora puede cambiar el algoritmo de Instagram para ver más de lo que le interesa

La red social de Meta permite modificar las recomendaciones de Explorar para mostrar publicaciones más alineadas con los intereses de cada usuario

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Por Europa Press
Instagram extiende su herramienta de personalización del algoritmo y ofrece más control sobre los temas que aparecen en Explorar.
Instagram extiende su herramienta de personalización del algoritmo y ofrece más control sobre los temas que aparecen en Explorar. (ChatGPT/Generada con IA)







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