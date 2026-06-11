Ahora puede cambiar el algoritmo de Instagram para ver más de lo que le interesa

Instagram extiende su herramienta de personalización del algoritmo y ofrece más control sobre los temas que aparecen en Explorar.

Instagram amplió la función Tu algoritmo a la sección de Explorar, una medida que permite a los usuarios ajustar las recomendaciones de contenido según sus intereses. La herramienta ya estaba disponible en los Reels y ahora llega a otro de los espacios más utilizados de la plataforma.

La red social de Meta lanzó esta función en enero de 2026, luego de presentarla en diciembre de 2025. Su objetivo consiste en ofrecer más control sobre los temas que influyen en las recomendaciones que muestra la aplicación.

Con esta actualización, los usuarios pueden indicar qué temas desean ver con mayor frecuencia y cuáles prefieren reducir. El ajuste impacta directamente en las publicaciones que aparecen dentro de la pestaña Explorar.

Según explicó la compañía en una publicación oficial, la herramienta permite revisar los intereses que Instagram considera relevantes para cada persona. Además, ofrece la posibilidad de modificar esas preferencias para recibir más o menos contenido relacionado con determinados temas.

Al ingresar en Tu algoritmo, la plataforma muestra primero los principales intereses detectados. Después, permite añadir nuevos temas de interés o excluir aquellos que el usuario no desea visualizar. Los cambios se reflejan en las recomendaciones de Explorar.

Instagram indicó que se trata de un sistema integrado. Por esa razón, las modificaciones realizadas en el algoritmo de los Reels también afectan el contenido recomendado en Explorar.

La plataforma añadió otra opción para compartir los intereses configurados en el algoritmo. Los usuarios pueden hacerlo mediante sus historias dentro de la red social.

¿Cómo acceder a la función Tu algoritmo?

Para ingresar a esta herramienta, el usuario debe abrir la pestaña Explorar y pulsar el ícono de dos líneas con corazones ubicado en la esquina superior derecha. Esa acción abre la interfaz de administración del algoritmo.

Instagram recordó que también es posible modificar intereses directamente desde las categorías temáticas que aparecen en la parte superior de Explorar. Estas opciones facilitan descubrir nuevos contenidos relacionados con áreas específicas.

Disponibilidad y próximos cambios

La función Tu algoritmo ya está disponible a nivel global. Sin embargo, actualmente solo funciona en inglés.

La compañía adelantó que continuará ampliando esta herramienta a otras áreas de Instagram. De momento, la personalización está disponible en Reels y en la sección Explorar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.