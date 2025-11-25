20 prompts de ChatGPT que pueden simplificar tareas cotidianas más de lo que usted cree

Una lista con 20 prompts listos para usar en ChatGPT y recomendaciones para aprovechar al máximo la inteligencia artificial.

Los prompts para ChatGPT se han convertido en una forma práctica de aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Estos comandos textuales permiten resolver tareas cotidianas de forma rápida. Se pueden aplicar para estudiar, trabajar, planificar actividades personales o desarrollar contenido para redes sociales.

A continuación, se presenta una guía con 20 prompts útiles y un bonus adicional para obtener respuestas más acertadas al usar ChatGPT.

¿Qué es un prompt?

Un prompt es una instrucción escrita que se ingresa en una herramienta de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Por ejemplo: “Escriba una lista de compras con productos de la canasta básica”.

Estas plataformas aceptan comandos desde el teclado, los interpretan y generan respuestas automáticas que se ajustan a la solicitud del usuario.

Prompts útiles para estudiar

1. Resumen inteligente

Transforma textos complejos en explicaciones simples. Se puede utilizar para comprender temas como el calentamiento global.

2. Generador de preguntas

Permite crear cuestionarios de opción múltiple con respuestas al final. Es útil para estudiar y repasar contenidos académicos.

3. Explicación ELI5

La técnica ELI5 (“Explique como si tuviera 5 años”) permite comprender conceptos difíciles mediante analogías cotidianas.

Prompts para el trabajo

4. Correo profesional express

Ayuda a redactar correos con tono y extensión definidos. Se puede utilizar para solicitudes formales, seguimiento o comunicaciones laborales.

5. Ata de reunión automática

Transforma anotaciones en una ata profesional con estructura clara. Se puede usar tras reuniones presenciales o virtuales.

6. Respuesta profesional a mensajes difíciles

Facilita la redacción de mensajes firmes sin afectar la cordialidad.

7. Generador de títulos atractivos

Ideal para contenido digital. Permite crear titulares con enfoque en el público meta y con uso de números y recursos psicológicos.

8. Guion para video corto

Genera guiones con gancho, desarrollo y llamado a la acción para contenidos de 30, 60 o 90 segundos.

9. Leyenda para redes sociales

Crea leyendas completas con emojis, hashtags y estructura optimizada para redes como Instagram.

10. Lluvia de ideas estructurada

Ofrece soluciones creativas para problemas cotidianos, desde lo previsible hasta lo inesperado.

11. Listado de pros y contras

Ayuda a tomar decisiones comparando opciones, con una recomendación final incluida.

12. Lista de verificación personalizable

Organiza proyectos y tareas por orden de prioridad para facilitar su cumplimiento.

13. Depuración de código (debugger)

Identifica errores en fragmentos de código, explica las causas y sugiere correcciones.

14. Traducción técnica para no expertos

Transforma términos especializados en explicaciones simples usando analogías comprensibles.

15. Fórmulas para Excel y Sheets

Genera fórmulas con descripción de cada componente para tareas específicas en hojas de cálculo.

16. Planificador de menús semanales

Ofrece menús según el presupuesto, restricciones alimentarias y número de personas. Incluye lista de compras.

17. Itinerario de viaje personalizado

Crea planes de viaje según días disponibles, presupuesto, perfil del viajero y destinos.

18. Organizador de rutina semanal

Distribuye tareas y actividades en una semana, tomando en cuenta el horario laboral y tiempo libre.

Prompts para fomentar la creatividad

19. Ideas para regalos personalizados

Genera 10 ideas de regalo ajustadas a edad, intereses y presupuesto, con una breve explicación de cada una.

20. Transformador de formatos

Convierte cualquier texto en formato de lista, tabla, presentación o infografía textual.

Prompt adicional para cualquier situación

Existe un comando adaptable a cualquier contexto. Funciona así: Actúe como [especialista o profesión]. Ayúdeme con [tarea]. Contexto: [descripción]. Formato deseado: [salida esperada]. Restricciones: [limitaciones].

Se puede ajustar para pedir desde recetas hasta consejos legales o técnicos, dependiendo del perfil solicitado.

Recomendaciones para mejorar los resultados

Sustituya los elementos entre corchetes [ ] por datos específicos.

Si la respuesta no fue ideal, pida ajustes: “más corto”, “más técnico”, “más ejemplos”.

Aporte contexto para que el resultado sea más preciso.

Combine prompts.

Guarde los que más utilice.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.