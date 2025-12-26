12 videojuegos con más de 100 horas de contenido que atrapan por su duración y mundos profundos

Doce juegos ofrecen mundos extensos, historias largas y más de 100 horas para quienes desean experiencias profundas y de larga duración.

Los videojuegos se consolidaron como espacios donde la exploración, la libertad y la profundidad narrativa conviven en mundos diseñados para durar. El medio especializado TechTudo preparó una lista con 12 títulos que ofrecen universos amplios, historias complejas y gran cantidad de actividades secundarias. Todos superan de manera holgada las 100 horas de contenido.

La selección incluye juegos para PS5, Xbox Series X/S y PC, con varios disponibles también en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

A continuación, la lista completa.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Link enfrenta una amenaza que pone en riesgo a Hyrule. El jugador recorre un mapa amplio e islas flotantes cargadas de secretos. Explorar cada rincón puede superar las 248 horas. Los gráficos mantienen la identidad visual de la saga y las nuevas habilidades amplían las opciones de combate y movilidad.

2. Kingdom Come: Deliverance 2

La historia sigue a Henry en una Bohemia del siglo XV dominada por intrigas y conflictos. Las decisiones del jugador determinan el futuro del país. La experiencia completa ronda las 140 horas. El realismo, la recreación histórica y los combates detallados continúan como puntos fuertes.

3. The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt de Rivia atraviesa un mundo marcado por la guerra mientras busca a Ciri. El título se caracteriza por sus misiones secundarias profundas y su narrativa ramificada. Explorar su mundo exige cerca de 174 horas.

4. Elden Ring

El jugador controla a un Maculado que viaja por las Tierras Intermedias para recuperar el Anillo Prístino. La experiencia completa supera las 135 horas, aunque la dificultad puede extender ese tiempo. Destacan su diseño de mundo abierto y su sistema de combate preciso.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim

El objetivo es impedir el retorno de los dragones en un mundo abierto que permite total libertad. Obtener el 100% puede requerir unas 237 horas. Las versiones recientes mejoran rendimiento y gráficos.

6. Pathfinder: Kingmaker

El juego invita a construir un reino propio en las Tierras Robadas. Las decisiones modifican el entorno y afectan la vida de sus habitantes. Su campaña supera las 208 horas. Combina exploración, diplomacia y estrategia.

7. Warhammer 40.000: Rogue Trader

El jugador explora la Koronus Expanse, zona desconocida del espacio donde cada elección redefine la historia. Alcanzar el 100% demanda unas 154 horas. El combate por turnos exige planificación y el estilo isométrico se mantiene fiel al universo Warhammer.

8. Persona 5 Royal

La historia sigue a un estudiante que accede al Metaverso, dimensión donde se manifiestan deseos corruptos. La versión Royal amplía la narrativa y la experiencia ronda las 141 horas. Destacan su estética anime y su combate por turnos.

9. Divinity: Original Sin 2

En un mundo al borde del colapso, el jugador enfrenta criaturas del vacío mientras sus decisiones alteran la historia. Completarlo exige unas 156 horas. Su combate táctico utiliza el entorno como herramienta estratégica.

10. Baldur’s Gate 3

Un grupo de protagonistas lucha contra un parásito que amenaza con transformarlos. Las alianzas, decisiones y traiciones definen el desenlace. Completar la experiencia puede superar las 178 horas. El combate sigue las reglas de Dungeons & Dragons.

11. Metaphor: ReFantazio

El trono quedó vacante tras el asesinato del rey y diferentes tribus compiten por el poder. El jugador forma alianzas para evitar que el reino caiga en manos equivocadas. Explorar todo el contenido puede llevar unas 109 horas. El título destaca por sus visuales vibrantes y su combate por turnos.

12. Xenoblade Chronicles X

Tras la destrucción de la Tierra, los sobrevivientes intentan reconstruir su futuro en el planeta Mira. Como miembro de BLADE, el jugador explora un mundo hostil con criaturas enormes. La experiencia completa alcanza unas 251 horas.

