Zafarrancho: Sesión del Concejo de Alajuela termina en altercado físico entre regidor y presidente

La cuadragésima novena sesión ordinaria del Concejo Municipal de Alajuela, celebrada la tarde del martes, terminó en un altercado físico entre el regidor Marvin Venegas y el presidente del Concejo, Francisco Sánchez.

La mañana de este martes, Venegas reconoció a este medio que perdió la razón, se ofuscó y reaccionó “ante un insulto más” de la presidencia en su contra. Aseveró que el Concejo es un “infierno” colmado de insultos e irrespetos. Por su parte, Sánchez indicó que él no se enfrascó en ningún altercado, pues solo estaba sentado en su lugar y no alcanzó ni siquiera a reaccionar.

Concejo Municipal Alajuela casi termina a golpes

El conflicto ocurrió después de que Sánchez sometió a votación una moción suscrita por los síndicos del distrito de Tambor, en Alajuela, que busca declarar pública una vía en esa misma localidad.

El total de votos no alcanzó para dispensar de trámite la moción, por lo que Sánchez informó que el trámite iría a la Comisión Permanente de Obras Públicas para su discusión.

“A mí me da una gracia tremenda, hay un dicho que dice: dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Aquí se le aplica a algunas y algunos”, declaró Sánchez poco después de anunciar el camino que seguiría la moción.

“Hace un rato decían que hacían mociones a nombre de otros para esconderlas. Esta es una moción a nombre de otros para esconder a quien la hizo. No tienen ni cara donde presentarla. Eso lo tengo claro y por eso voto en contra”, continuó fustigando el presidente municipal.

Por su parte, el regidor Marvin Venegas tomó la palabra y aseguró que su interés de apoyar la moción radicaba en las necesidades de las comunidades en Tambor.

“Tal parece que la mezquindad del presidente me supera por mucho y la de algunos regidores. Ustedes creen que hacerle daño a una comunidad los hace ver importantes y muy grandes”, dijo Venegas.

“¿Por qué no da la cara y dice: yo quiero este negocio con estas calles públicas? Esa es otra cosa”, le refutó Sánchez.

Fue en ese momento cuando Venegas se levantó de su silla y se dirigió hacia el presidente municipal, a quien propinó varios empujones antes de que las personas presentes en la sala intervinieran en la discusión.

El Concejo se suspendió minutos después.

“Lo que sucede en Alajuela es que nosotros tenemos una presidencia grosera, tosca, para nada diplomática, para nada consciente del buen manejo político que debe funcionar en un concejo municipal”, afirmó Venegas.

“Una persona que insulta, ofende, degrada, sin poder demostrar absolutamente nada. Siempre tirando voces de odio a los cuatro vientos y tratando de maltratar a la gente”, agregó.

Además, indicó que no tiene ningún interés personal en que se apruebe la moción. “Pago alquiler, no tengo propiedades, no tengo nada. No me presto para una cochinada de esas, no me presto para esas cosas”, finalizó.

Sánchez, por su parte, explicó que la calle que se pretende normar como vía pública no cumple con los requisitos para hacerlo.

“En el transcurso del tiempo siempre va a haber tensiones en las cuestiones políticas, más cuando usted viene de un partido cantonal que no es el partido oficial que ha estado 30 años en el poder, y eso te genera a vos reacciones”, indicó el presidente municipal.