Vuelco de cuadraciclo deja un hombre fallecido en Quitirrisí

El accidente se registró durante la madrugada

Por Natalia Vargas
Esteban carranza fallecido en accidente de cuadraciclo
El hombre fue hallado sin vida en el lugar.







