Vuelco de cuadraciclo deja un hombre fallecido en Quitirrisí

El hombre fue hallado sin vida en el lugar. (Imagen con fines ilustrativos)

Poco después de las 2 a. m. de este lunes, un hombre falleció en un accidente en cuadraciclo en el sector de Quitirrisí, cantón de Mora.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta y desplazó una Unidad Avanzada al sitio. Al llegar, los socorristas localizaron al hombre, aún sin identificar, sin signos de vida y con múltiples traumatismos.

Según versiones preliminares, el hombre viajaba a bordo del vehículo cuando este se volcó. El caso permanece en investigación.

El cuadraciclo es un vehículo de cuatro llantas que, por esa razón, podría percibirse como más seguro que una motocicleta. Sin embargo, en comparación con otros vehículos, tiende a volcar con mayor facilidad en las curvas.

Para conducir un cuadraciclo en Costa Rica, la Ley de Tránsito permite el uso de la licencia A-1, a la cual pueden optar personas mayores de 16 años, y la licencia B-1, destinada a mayores de 18 años. El tipo de permiso requerido depende del cilindraje del motor del vehículo.

Además de este hecho, cruzrojistas atendieron 11 accidentes de tránsito durante la noche del domingo y la madrugada del lunes en distintas ubicaciones.

En total, se reportaron cuatro personas fallecidas en el sitio, siete en condición crítica trasladadas a centros médicos y una persona en condición estable.