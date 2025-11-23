Vientos fuertes y lluvias dispersas este lunes en varias regiones de Costa Rica

Vientos fuertes y lluvias dispersas afectarán al Caribe, zona norte y Pacífico Sur este lunes, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este lunes 24 de noviembre de 2025 las condiciones atmosféricas estarán marcadas por el aumento en la intensidad de los vientos alisios, así como por la presencia de nubosidad ocasional y lluvias dispersas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el IMN, el fortalecimiento de la presión atmosférica en la cuenca del Caribe generó un canal de humedad hacia Limón y la zona norte, lo que propiciará lluvias ligeras a lo largo del día. Parte de esta nubosidad también podría alcanzar sectores montañosos del Valle Central, con posibilidad de lloviznas aisladas en horas de la mañana y la noche.

Además, se presentarán ráfagas de viento entre 30 y 50 km/h, con posibles picos superiores a 70 km/h en zonas montañosas del Valle Central y el Pacífico Norte.

En el Valle Central, la jornada iniciará con pocas nubes y vientos moderados. Durante la tarde persistirá la nubosidad parcial. San José registrará una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C.

El Pacífico Norte tendrá un ambiente soleado y ventoso desde la madrugada hasta la noche. En Liberia, las temperaturas oscilarán entre los 23,1 °C y los 33,5 °C, con condiciones secas en toda la región.

En el Pacífico Central, predominará el cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, podrían ocurrir chubascos dispersos. En Parrita, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 33 °C.

El Pacífico Sur experimentará aguaceros aislados con tormenta durante la tarde, principalmente por el ingreso de humedad. Golfito tendrá temperaturas entre los 21,4 °C y los 32,6 °C.

En el Caribe Norte, se esperan lluvias dispersas desde la madrugada y cielo parcialmente nublado el resto del día. Guápiles reportará una mínima de 20,3 °C y una máxima de 28,7 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares. Lluvias en las primeras horas del día, seguidas de nubosidad parcial. En Limón, la temperatura mínima será de 22,5 °C y la máxima de 29,7 °C.

La zona norte presentará lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana. En la tarde y noche predominará el cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre 18 °C y 26,5 °C.

