Sucesos

Vientos fuertes y lluvias dispersas este lunes en varias regiones de Costa Rica

El IMN pronostica ráfagas de hasta 70 km/h y algunas lluvias en la zona norte, Caribe y el Pacífico Sur

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Vientos fuertes y lluvias dispersas afectarán al Caribe, zona norte y Pacífico Sur este lunes, según el pronóstico del IMN. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.