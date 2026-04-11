Sucesos

Vientos de hasta 100 km/h y lluvias impactarán Costa Rica este domingo: vea el pronóstico por zonas

Ráfagas intensas y lluvias dominarán varias regiones, mientras el Pacífico Norte tendrá calor extremo

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Por Jailine González Gómez
28/09/2021 San José. Fuerte aguacero cayó la tarde de este martes en la cpaital. Muchas personas recurrieron a sus sombrillas y paraguas para protegerse de las fuertes lluvias, detrás del Banco Central
Vientos acelerados, lluvias en el Caribe y altas temperaturas en el Pacífico marcarán el clima este domingo en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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