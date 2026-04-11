Vientos de hasta 100 km/h y lluvias impactarán Costa Rica este domingo: vea el pronóstico por zonas

Vientos acelerados, lluvias en el Caribe y altas temperaturas en el Pacífico marcarán el clima este domingo en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 12 de abril de 2026 estará influenciado por altas presiones en el Caribe. Esta condición generará vientos alisios acelerados y un aumento en la humedad en el territorio nacional.

El patrón atmosférico provocará ráfagas entre 40 km/h y 75 km/h. En zonas montañosas del norte de Guanacaste, los máximos superarán los 100 km/h. Estas condiciones afectarán principalmente al Valle Central y al Pacífico Norte.

Durante la mañana, el oeste del Valle Central y las regiones del Pacífico presentarán pocas nubes. En la tarde, el Pacífico Central y Sur registrarán mayor nubosidad, con aguaceros aislados y posible tormenta eléctrica.

En el Valle Central, el cielo estará parcialmente nublado y ventoso durante todo el día. Se esperan lloviznas en sectores del norte y este. San José tendrá una temperatura mínima de 18,5 °C y una máxima de 23,6 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones mayormente despejadas y ventosas. El ambiente será seco y caluroso. En Liberia, la temperatura oscilará entre 18 °C y 38 °C.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá nubosidad entre poca y parcial. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con aguaceros aislados y posible tormenta. Quepos registrará una mínima de 15 °C y una máxima de 34 °C.

El Caribe Norte presentará cielos nublados con lluvias durante gran parte del día. En la tarde se prevén precipitaciones aisladas. Guápiles tendrá temperaturas entre 20 °C y 29 °C.

En el Caribe Sur, persistirán condiciones nubladas con lluvias. Durante la tarde habrá precipitaciones aisladas. Limón tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C.

En la zona norte, el día estará marcado por abundante nubosidad y lluvias. En la tarde se esperan precipitaciones aisladas y en la noche lluvias dispersas. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre 17 °C y 30 °C.

El IMN señala que el incremento en la humedad, junto con los vientos, favorecerá lluvias constantes en el Caribe y la zona norte. Además, estas condiciones podrían extenderse hacia sectores montañosos del Valle Central y Cartago.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:28 a. m. y se ocultará a las 05:46 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.