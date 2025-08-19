Lluvias provocaron inundaciones en rutas nacionales y caída de árbol en La Sabana

Se reportó la caída de un árbol en La Sabana, tras las fuertes lluvias.

Las lluvias volvieron a causar inundaciones en rutas nacionales, específicamente en la autopista General Cañas, frente a la empresa Lizano, y en Circunvalación Norte, poco antes de la entrada a León XIII, en el sentido Uruca - San Pedro.

Según el subdirector de Tránsito, Martín Sánchez, en ambas rutas ya el pasó está libre. “Las mismas personas en espera que bajara el agua quitaron los troncos que estaban en el desagüe, una vez que los quitaron, el agua volvió a bajar de nivel”, explicó el funcionario sobre lo sucedido en la General Cañas.

Vuelco de auto en autopista General Cañas

Añadió que esperan que el resto del día transcurra con normalidad, pero frente a los fuertes aguaceros, no descarta nuevas inundaciones en las rutas nacionales.

El sábado pasado, esa ruta que conecta la capital con Alajuela también sufrió inundaciones dadas las fuertes lluvias.

Las precipitaciones también provocaron la caída de un árbol en La Sabana, en un carril frente al Instituto Costarricense de Electricidad.