Sucesos

Víctima de estafa que perdió más de ¢5,6 millones falleció esperando justicia

La sentencia llegó ocho años después de ocurridos los hechos

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de sentencia, permanece detenido en celdas judiciales. La audiencia de medidas cautelares se celebrará la tarde este lunes en los tribunales de Heredia.
El caso por estafa se juzgó en los Tribunales de Heredia. (Foto: Christian/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Alexánder Lobo Ramírezestafas
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.