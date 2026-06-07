Víctima de estafa que perdió más de ¢5,6 millones falleció esperando justicia

Pagó por un vehículo que nunca obtuvo, quiso incursionar en un negocio de importación de frutas desde Chile que nunca se concretó y se endeudó para adquirir un camión que tampoco llegó a tener. Este fue el caso de un hombre de apellidos Alfaro, de 42 años, quien falleció cuatro años antes de ver su caso resuelto en instancias judiciales.

Él fue una de las 16 personas que, en poco más de 15 años, denunciaron ser víctimas de estafa por parte de un vecino de Heredia identificado como Jorge Alexánder Lobo Ramírez, quien tiene orden de captura y actualmente está imputado en cuatro causas por presunta estafa, además de que ya fue condenado por cuatro delitos de estafa.

El caso de Alfaro se tramitó en el expediente 14-000721-0612-PE, en el que se le dictó una sentencia de tres años de presión, con el beneficio de ejecución condicional de la pena, en febrero del 2022.

La sentencia llegó ocho años después de los hechos sufridos por Alfaro, ocurridos cuando trabajaba como administrador de un restaurante de comida rápida en Heredia.

Cuando conoció a Lobo, este se presentó como importador de vehículos de Estados Unidos. Este es el modus operandi más citado por los denunciantes, según se desprende de la revisión de denuncias.

Tras varias conversaciones, el 23 de julio de 2014 ambos firmaron un contrato mediante el cual Lobo se comprometía a importar y entregar, en un plazo de 35 días, un vehículo Hyundai Tucson modelo 2014.

Como parte del acuerdo, el ofendido entregó su Hyundai Accent para que Lobo lo vendiera y utilizara el dinero como parte del pago del nuevo vehículo.

En las semanas siguientes, el sospechoso continuó solicitando dinero bajo distintos pretextos relacionados con la supuesta importación. Entre julio y agosto de 2014, recibió $250 para comprar una canasta para el automóvil y otros ¢220.000 para cubrir el supuesto seguro de transporte del contenedor en que viajaba el vehículo.

Posteriormente, el 29 de agosto del 2014, la esposa de la víctima entregó a Lobo ¢4 millones que, según el acusado, serían utilizados para cancelar los impuestos de ingreso al país del Hyundai Tucson.

Paralelamente, se lee en la sentencia, Lobo convenció al ofendido de participar en un supuesto negocio de importación de frutas desde Chile. Le aseguró que contaba con contactos en ese país y que era necesario crear una sociedad anónima para desarrollar la actividad. Bajo ese argumento, recibió ¢25.000 para los trámites de constitución de la empresa.

Más adelante, le indicó que también era necesario adquirir un camión para distribuir la fruta en Costa Rica y le ofreció inscribirlo a nombre de la víctima si aportaba parte del dinero. El 2 de octubre de 2014, el ofendido le entregó ¢1,4 millones obtenidos mediante un crédito.

Con el paso de los meses, la víctima comenzó a exigir explicaciones y Lobo respondió con una serie de excusas sobre atrasos aduaneros, permisos pendientes y pagos que supuestamente debían realizarse ante instituciones públicas para permitir el ingreso de los vehículos y las frutas al país. Sin embargo, ni el Hyundai Tucson, ni el camión de carga, ni la sociedad anónima prometida llegaron a concretarse.

De acuerdo con la acusación, tampoco se materializó el supuesto negocio de importación de frutas desde Chile. La Fiscalía sostiene que Lobo obtuvo un beneficio patrimonial indebido de ¢5.620.000 y $250. La víctima, por su parte, perdió el dinero entregado y el vehículo que había confiado para la supuesta negociación.

En este proceso penal, la víctima había planteado una querella en contra del estafador que incluso fue admitida en el auto de apertura a juicio de las el 18 de setiembre del 2015; sin embargo, el afectado falleció el 18 de julio del 2018, sin ver concluido su caso.