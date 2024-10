Viceministro de Seguridad niega ser director interino de Guardacostas, pese a firmar documentos de esa manera

Manuel Jiménez Steller, viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), aseguró, en una entrevista con La Nación, que no es el director interino del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), porque, según reconoce, no reúne los requisitos para ese cargo.

Esa aseveración contradice el oficio 15-2024 MSP, firmado el 2 de febrero pasado por el ministro Mario Zamora, en el que resuelve “trasladar temporalmente y como recargo”, el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de Director del Servicio Nacional de Guardacostas al señor Manuel Jiménez Steller.

En los considerandos se explica que el ajuste responde a la jubilación del comisario Martín Arias Araya y que, mientras se concluyen los trámites para designar al servidor idóneo para ese cargo, “por razones de oportunidad, interés público y necesidad institucional”, resulta necesario trasladar, temporalmente, el ejercicio de las funciones al viceministro de Unidades Especiales.

El nombramiento, en interinazgo, fue notificado a todos los despachos en el oficio MSP-DM-DVUE-195-2024, el 19 del mismo mes, por el propio Jiménez.

Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad Pública, en entrevista con La Nación el pasado 24 de octubre. (Rafael Pacheco Granados)

Desde entonces, hace ocho meses, Jiménez es el responsable de autorizar, entre otras cosas, las operaciones policiales de Guardacostas y las compras en el Sistema de Compras Públicas del Estado costarricense (Sicop). Se le atribuye, además, el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de Quepos, donde operó más de una década, a la Academia Nacional de Policía, en Pococí, a más de 100 kilómetros del mar. Alega que lo hace amparado en sus competencias como viceministro del ramo.

“Eso no es que yo soy un director interino, esas son mis funciones como viceministro, no como director del Servicio de Guardacostas. Mi trabajo como viceministro es ese, yo no estoy usurpando el espacio, no estoy sentado en la silla ni el sombrero de Guardacostas”, alegó.

Sin embargo, en varios oficios del Ministerio, Jiménez ha firmado como director interino. Por ejemplo, en el documento MSP-DM-DVUE-MJS-315-2024, en el que Jiménez Steller se refiere al traslado de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, lo envió a Erick Lacayo Rojas, viceministro de Unidades Regulares de la Fuerza Pública, y a la directora de la Academia Nacional de Policía, Xinia Vásquez, y comenzó diciendo:

”Reciban un cordial saludo de mi parte, deseando muchos éxitos en sus funciones. Por este medio y en mi condición de director a. i. del Servicio Nacional de Guardacostas...”.

También lo hizo en el documento MSP-DM- DVUE-DSNG-0216-2024, del 26 de abril pasado, donde envía de vacaciones al director de la Academia de Guardacostas, Edson Rodríguez; y en la circular MSP-DM-DVUE-DSNG-0087-2024, donde detalla los requisitos para la plaza vacante del oficial jurídico del SNG.

En algunos documentos el viceministro ha firmado como director a.i del Servicio Nacional de Guardacostas. Foto: Captura

Ante las observaciones de La Nación sobre estos documentos, Jiménez aclaró que el título de “director a. i.” no se lo puso él y que probablemente, por error, podría haber aparecido con ese calificativo.

”Tome en cuenta que los documentos usualmente vienen redactados de esa forma. Entonces, a veces, supongo que por la premura se habrá ido alguno firmado así, pero eso no es que yo me esté arrogando atribuciones de director en propiedad, mucho menos interino, aunque el titulillo ese que le pongan abajo no afecta porque son mis competencias”, afirmó.

Falta de atestados

Diputados y medios de comunicación han publicado en días anteriores que Jiménez Steller no cumple con los requisitos para dirigir el SNG. Según la norma 8000, que regula al Servicio, el director debe poseer una licenciatura en una carrera afín o un bachillerato otorgado por una academia naval, además de contar con al menos cinco años de experiencia en el ámbito marítimo.

Al respecto, Jiménez insistió en que no le interesa ser director del SNG y que los acuerdos que ha adoptado en los últimos meses los hace amparado en sus potestades como viceministro. Afirmó que no actúa de manera unilateral y que cualquier decisión importante pasa primero por las recomendaciones de los directores de estación del SNG.

”Hay que tener cuidado con decir que yo soy quien toma las decisiones (...) Ciertamente alguien tiene que estampar la firma”, alegó.

Además, subrayó que sus decisiones no son “ocurrencias” personales, sino el resultado de un proceso consultivo. ”Hoy no me levanté y dije, ‘mira, vamos a hacer esto o aquello’. Son cosas que se consultan y que se verifican. Así que, para su tranquilidad, detrás de mí hay un grupo de comandantes de policía, guardacostas y marineros con mucha experiencia y años en el servicio, que son los que me asesoran y me dicen qué es lo mejor”, explicó.

Jiménez Steller dijo que no le interesa ser director de Guardacostas y reconoce que no tiene los atestados para serlo. (Rafael Pacheco Granados)

Consultado sobre el avance del concurso para el puesto de director, Jiménez dijo que aún no está abierto. Indicó desconocer cuándo se abrirá y alegó que esa será una decisión del ministro Zamora. ”Quisiera que eso lo habláramos con Mario. Él es el jerarca de la institución y toma esas decisiones. Nosotros actuaremos según sus decisiones”, respondió.

Sobre la existencia de candidatos idóneos dentro del SNG, Jiménez confirmó que sí los hay, pero precisó que será el Departamento de Gestión Humana quien se encargue del proceso cuando el nombramiento esté en marcha.

Este medio consultó al ministro Zamora sobre la posible apertura del concurso para nuevo director de Guardacostas y manifestó: “Sí, el concurso se está diseñando y saldrá en un plazo aproximado de 30 días hábiles”.

Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.