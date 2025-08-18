Sucesos

Vehículo impacta casa en Heredia; conductor y peatón en condición crítica

Pacientes fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paul.

Por Sebastián Sánchez Ramírez
Accidente en el sector en San Josecito, Bajo Molinos de Heredia,
Accidente en el sector en San Josecito, Bajo Molinos de Heredia. (Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)







HerediaSan Vicente de Paulaccidentecolisión

