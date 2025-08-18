Vehículo impacta casa en Heredia; conductor y peatón en condición crítica

Accidente en el sector en San Josecito, Bajo Molinos de Heredia.

Un vehículo colisionó contra una vivienda en San Josecito, en Bajo Molinos de Heredia. Tras el impacto, volcó y atropelló a un peatón.

Según informó esa institución, dos personas fueron enviadas en “condición crítica” al Hospital San Vicente de Paul. Los hechos ocurrieron pasadas las 9 de la mañana.

“Una persona aparentemente pierde el control del vehículo y producto de esto a parte de lesionar a una persona que se encuentra como peatón en vía pública, el conductor también resulta seriamente lesionado. Estas dos personas fueron trasladadas en una condición crítica hasta el Hospital de Heredia”, detalló el cruzrojista, Minyar Collado.

La Cruz Roja movilizó dos vehículos de soporte avanzado de vida, un vehículo de rescate, uno de primera intervención y una unidad básica.

Noticia en desarrollo.