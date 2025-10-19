Vehículo derrapa y cae a un guindo: un hombre muere y otro resulta herido

Un hombre de 65 años de apellido Bonilla murió la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito en Bijagual de Aserrí.
Información preliminar difundida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que el vehículo que conducía había derrapado y caído a un guindo de aproximadamente 50 metros de profundidad. El incidente se dio a las 12:35 a. m.
Como resultado del accidente, el conductor quedó atrapado y falleció minutos después. Otro ocupante resultó herido, pero logró salir del vehículo.
El cuerpo de Bonilla fue remitido a la morgue judicial para su respectiva autopsia.
El caso permanece bajo investigación.