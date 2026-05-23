Vecinos captan paso de torbellino en Grecia; Cruz Roja reporta daños estructurales

Vecinos de Grecia captaron el paso de un torbellino frente a su casa.

Vecinos de Grecia, en Alajuela, captaron el paso de un torbellino que, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, provocó únicamente daños estructurales y el destechado de varias viviendas.

El fenómeno climático se formó la tarde de este sábado y, en videos compartidos con este diario, se muestra su paso frente a algunas casas de la zona.

Específicamente en calle Valerio, donde se reportó la presencia de personas atrapadas dentro de una de las estructuras afectadas. En la escena, el personal de la Cruz Roja valoró a dos mujeres de 63 y 36 años, así como una menor de 7 años, quienes se encontraban en condición estable.

Ninguno requirió el traslado a un centro médico y la escena fue coordinada junto con autoridades del Comité Municipal de Emergencias para la atención integral de la situación y seguimiento.

Torbellino en Grecia de Alajuela

¿Por qué se forman?

Los torbellinos son fenómenos atmosféricos que se forman por la interacción precisa de varios factores climáticos.

Según ha explicado el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la combinación de altas temperaturas durante la mañana, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y las brisas provenientes del Caribe generan condiciones favorables para el desarrollo de nubes de tipo cumulonimbus, necesarias para la formación de estos remolinos.

La emergencia ocurrió en Grecia, ocasionando la caída de varios árboles. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/La emergencia ocurrió en Grecia. Foto Cruz Roja.)

Estas nubes presentan un gran desarrollo vertical y están compuestas por aire cálido y húmedo que asciende en forma de espiral. La base de las cumulonimbus se ubica a aproximadamente 2 kilómetros de altura y pueden alcanzar más de 10 kilómetros de extensión.

En su interior se registran vientos intensos, capaces de producir torbellinos, lluvias fuertes, tormentas eléctricas e incluso granizo.

La institución indicó que uno de los detonantes principales es el choque entre masas de aire húmedo y seco, lo que provoca una inestabilidad atmosférica que permite la formación de estos conos giratorios.