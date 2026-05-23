Sucesos

Vecinos captan paso de torbellino en Grecia; Cruz Roja reporta daños estructurales

Fenómeno meteorológico ocasionó daños estructurales y la liberación exitosa de una familia que quedó atrapada en una vivienda

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Por Natalia Vargas
Vecinos de Grecia captaron el paso de un torbellino frente a su casa.
Vecinos de Grecia captaron el paso de un torbellino frente a su casa. (Cortesía/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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