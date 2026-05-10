Vecino de Osa es investigado por matar a un perro con una piedra

En una parte del video que circula en redes sociales, se aprecia cuando el sospechoso cargaba la piedra de gran tamaño con la que agredió al perro. Según el OIJ los hechos habrían ocurrido tiempo atrás.

Un vecino de Ciudad Cortés, en el cantón de Osa, en la zona sur del país, está en la mira del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntamente haber matado un perro con una piedra.

Otra persona (aún sin identificar), grabó al joven de 23 años y quien sería de apellidos Mayorga Hidalgo, mientras lanzaba una piedra de gran tamaño contra el can.

Los hechos habrían sucedido en Punta Mala de Osa, el video circula en redes sociales y es una de las principales evidencias con que cuenta el OIJ para dar con el paradero del hombre.

En las imágenes se aprecia cuando el sospechoso lanza la piedra y tras el primer impacto el perrito mueve la cola en repetidas ocasiones en señal de dolor, de inmediato, el agresor recogió el mismo objeto y se lo lanza en al menos dos ocasiones más.

La Policía Judicial confirmó que abrió una pesquisa de oficio tras recibir información confidencial sobre este caso. Al parecer, el video fue grabado tiempo atrás y el joven está plenamente identificado. “De momento la Fiscalía no ha ordenado la detención del sospechoso pero el caso sí se está investigado”, informó el OIJ.

El perro fue colocado en una zona boscosa de Punta Mala de Osa, en donde lo mataron. Un hombre le lanzó una piedra de un tamaño similar al can, otra persona grabó la agresión. (Foto: tomada de redes so/Foto: tomada de redes sociales)

Indignación

Juan Carlos Peralta, de la Asociación Frente por la Vida, resaltó cuatro aspectos que se desprenden del vídeo, “hubo una planificación totalmente dolosa del acto que se iba a cometer”, resaltó como primer punto.

Además, el animal fue llevado a un sitio “que iba a permitir la agresión”, el tercer elemento tiene que ver con la persona que grabó el hecho y publicarlo, “lo cual demuestra una total falta de sensibilidad y pérdida de valores”, lamentó Peralta.

Como cuarto punto, el activista resaltó la forma “como esta persona mató al can. ”Tenemos que hablar de un ser vivo, un ser con la capacidad de sentir dolor y angustia, se tuvo que haber dado cuenta lo que iba a suceder", dijo.

Peralta recordó que este tipo de agresiones son castigadas con cárcel y, quienes la cometen, “se exponen al delito por muerte animal que tiene hasta dos años de prisión”, recalcó.

El defensor de derechos de los animales insistió en que personas que matan animales “son peligrosas para la sociedad” y que videos como los de este caso tienen un efecto psicológico en la población. “Y eso también debería de considerarlo un juez, el daño moral que se causa a la ciudadanía”.

La asociación a la que pertenece Peralta es una de las que clama a los diputados la convocatoria y aprobación de los proyectos de ley 24.482 para el Reconocimiento de la Capacidad de Sentir de los Animales y el expediente 23.572, sobre la Regulación de la Pólvora Sonora, que buscan evitar el sufrimiento de los animales que son agredidos o expuestos a explosiones durante celebraciones de fin de año, o fiestas patronales, por ejemplo.