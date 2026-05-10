Sucesos

Vecino de Osa es investigado por matar a un perro con una piedra

OIJ confirma que abrió investigación de oficio.

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Por Christian Montero
En una parte del vídeo que circula en redes sociales, se aprecia cuando el sospechoso cargaba la piedra de gran tamaño con la que agredió al perro. Según el OIJ los hechos habrían ocurrido tiempo atrás.
En una parte del video que circula en redes sociales, se aprecia cuando el sospechoso cargaba la piedra de gran tamaño con la que agredió al perro. Según el OIJ los hechos habrían ocurrido tiempo atrás. (Foto: tomada de redes so/Foto: tomada de redes sociales)







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Maltrato animal
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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