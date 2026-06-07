Sucesos

Vecino de Escazú lleva siete años intentando recuperar millonaria propiedad que asegura le fue arrebatada mediante una estafa

Lo que comenzó como un negocio para vender un terreno terminó en una batalla judicial marcada por supuestas promesas de pago incumplidas, múltiples aplazamientos del juicio y una orden de captura activa

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Por Natalia Vargas
Finca en disputa por presunta estafa
La finca en disputa se ubica en San Pablo de Turrubares, en San José. (SNIT/GoogleMaps/SNIT/GoogleMaps)







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Jorge Alexander Lobo Ramírez
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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