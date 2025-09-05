Sucesos

Vaguada intensificará lluvias en Costa Rica hacia el fin de semana

Humedad proveniente del mar también favorecerá precipitaciones este viernes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) comunicó que, durante el fin de semana, se esperan condiciones lluviosas en Costa Rica, debido a la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IMNlluviaviernesvaguada
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.