Vaguada intensificará lluvias en Costa Rica hacia el fin de semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) comunicó que, durante el fin de semana, se esperan condiciones lluviosas en Costa Rica, debido a la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera.
