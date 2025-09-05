Vaguada intensificará lluvias en Costa Rica hacia el fin de semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) comunicó que, durante el fin de semana, se esperan condiciones lluviosas en Costa Rica, debido a la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Las vaguadas son mucho más grandes que las ondas tropicales y están ubicadas a mayor altura (entre 9 y 12 km). Se producen cuando una masa de aire cálido sube por un sector de baja presión, situado entre dos espacios de presión mayor y de aire más frío. Es un conglomerado de nubes verticales, llamadas cumulonimbos, en forma de V y de un tamaño enorme.

Aunado a este fenómeno, el Instituto explicó que la entrada de humedad proveniente de las áreas marítimas, junto con el calentamiento matutino, serán elementos determinantes para las precipitaciones durante el viernes.

Este día, el clima variará según la región. En el Caribe y la zona norte, habrá nubosidad desde la mañana, con lluvias dispersas, y por la noche se esperan lluvias con rayería.

En el Pacífico y el Valle Central, el cielo estará parcialmente nublado, y por la tarde se prevén lluvias y actividad eléctrica, que podría extenderse hacia la noche, especialmente en el Pacífico.