Sucesos

Unión Médica y Sinae exigen blindar centros médicos tras ingreso de sicarios con AR-15 al Hospital La Anexión en Nicoya

Sindicatos del sector salud condenan el ataque y exigen acciones urgentes para reforzar la seguridad en hospitales, con énfasis en prevención, coordinación interinstitucional y protección del personal

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Por Libia Solano Meza
Así es como amaneció el hospital La Anexión en Nicoya, el sábado 8 de agosto del 2026 tras la balacera dentro del centro médico en donde mataron a un sujeto de apellidos Valverde Matarrita, de 32 años. Foto: Cortesía Guananoticias
Así es como amaneció el hospital La Anexión en Nicoya, el sábado 8 de agosto del 2026 tras la balacera dentro del centro médico en donde mataron a un sujeto de apellido Valverde, de 32 años. Foto: Cortesía Guananoticias (Cortesía Guananoticias/Cortesía Guananoticias)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA). En 2022 ganó el Premio Alberto Martén Chavarría de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).

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