Sucesos

Una riña deja a joven de 19 años herido con arma blanca en varias partes del cuerpo

El altercado ocurrió en horas de la noche y dejó al afectado con varias lesiones en cabeza, espalda y glúteo.

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Por Yucsiany Salazar
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
El joven fue trasladado a un centro médico para su valoración. Imagen con fines ilustrativos. (cortes/cortesía)







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DiscusiónGuararí
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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