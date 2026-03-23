Una riña deja a joven de 19 años herido con arma blanca en varias partes del cuerpo

El joven fue trasladado a un centro médico para su valoración. Imagen con fines ilustrativos.

Una discusión entre varias personas terminó con un hombre de apellido Rosales, de 19 años, con varias heridas de arma blanca, en Guararí de Heredia.

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró pasadas las 7:00 p. m. de este domingo 22 de marzo cuando el joven, por razones que se desconocen, se vio involucrado en un altercado con varios sujetos.

En medio de la riña, Rosales sufrió heridas en la cabeza, la espalda y el glúteo.

Tras lo ocurrido, el joven fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Por el momento, no se reportan personas detenidas y el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades.