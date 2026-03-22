Sucesos

Una adolescente de 15 años recibe disparo en la cabeza frente a su casa

El incidente ocurrió la noche del sábado

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Por Natalia Vargas
12/09/2025, San José, Tibas, León XIII, Allanamientos para capturar a los sospechosos de cometer el asesinato del militar nicaraguense Roberto Samcam, en el allanamiento estuvo el director del OIJ Randall Zúñifa y el fiscal general de la república Carlo Diaz.
La adolescente fue llevada de emergencia a un centro médico. (Jose Cordero/José Cordero)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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