Una adolescente de 15 años recibe disparo en la cabeza frente a su casa

Una adolescente de 15 años recibió un disparo en la cabeza la noche del domingo, cuando estaba justo frente a su vivienda en el distrito de León XIII, en el cantón de Tibás.

El reporte ingresó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a las 7:38 p. m. y, al llegar al sitio, los agentes corroboraron que la joven estaba herida. La víctima fue llevada de emergencia a un centro médico, donde permanece recibiendo atención.

Por el momento, se desconocen los detalles de este ataque armado. La Policía Judicial se inclina por la hipótesis de que la menor fue víctima colateral de una balacera; sin embargo, ante consultas planteadas por este medio, el departamento de prensa del OIJ indicó que el caso permanece en investigación.