Una mujer fallece y otra es trasladada en estado crítico, tras choque en ruta 32

Una mujer falleció y otra resultó gravemente herida en un choque en la ruta 32, propiamente debajo del puente peatonal en el conocido cruce de la trocha, en Guápiles, en el sentido San José-Limón. El accidente fue atendido por socorristas de la Cruz Roja. Foto:

Una mujer falleció y otra resultó gravemente herida tras un choque entre una motocicleta y un vehículo tipo 4x4, la noche de este domingo, en la ruta 32.

El accidente ocurrió minutos antes de las 7 p. m., en el kilómetro 62 de esa vía, propiamente debajo del puente peatonal en el conocido cruce de la trocha, en Guápiles, en el sentido San José-Limón.

En apariencia, las dos mujeres de entre 18 y 20 años, quienes viajaban en la motocicleta, fueron embestidas por una Toyota Prado. Una de ellas murió en el lugar y la otra fue trasladada al hospital de Guápiles en estado crítico.

De momento, se desconoce la identidad de las afectadas y la causa del accidente, solo se sabe que eran hermanas y vecinas de Cascadas de Guápiles. Ellas fueron atendidas por socorristas de la Cruz Roja Costarricenses.

Según el relato de testigos, después de embestirlas, el vehículo, el cual era conducido por un hombre, habría arrastrado la motocicleta con las mujeres por más de 60 metros. En la calle habrían quedado las marcas y un zapato tirado.