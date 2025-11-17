Sucesos

Una mujer fallece y otra es trasladada en estado crítico, tras choque en ruta 32

Mujeres viajaban en una motocicleta cuando fueron embestidas por un vehículo tipo 4x4 en el sector de Guápiles

Por Reiner Montero, corresponsal GN
Accidente ruta 32
Una mujer falleció y otra resultó gravemente herida en un choque en la ruta 32, propiamente debajo del puente peatonal en el conocido cruce de la trocha, en Guápiles, en el sentido San José-Limón. El accidente fue atendido por socorristas de la Cruz Roja. Foto: (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)







