Un muerto y cuatro heridos en impactante choque que partió vehículo en dos

Uno de los vehículos involucrados en el accidente se partió por la mitad.

Una colisión entre un automóvil y un camión pequeño dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos. El impacto fue de tal magnitud que el carro liviano se partió en dos. El hecho ocurrió en Santa Rosa de Pocosol, en San Carlos,

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 10:10 a. m. de este domingo y confirmó la atención de cinco pacientes en el sitio. Uno de ellos fue declarado fallecido en el lugar; tres fueron trasladados en condición urgente a un centro médico y uno en condición estable.

En el caso del vehículo tipo sedán, de color azul, la cabina del conductor se desprendió del resto, mientras que la camioneta resultó con severos daños en su parte frontal.

Por el momento, se desconoce cuáles de las personas afectadas viajaban en cada vehículo; no obstante, debido al choque, al menos una de ellas salió expulsada del carro y fue localizada a un costado de la carretera.

El caso permanece en investigación para esclarecer el motivo del accidente.

Vecinos de la zona salieron a ayudar a las personas afectadas. (Edgar Chinchilla /Cortesía)