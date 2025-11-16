Sucesos

Un muerto y cuatro heridos en impactante choque que partió vehículo en dos

Los vecinos acudieron a auxiliar a los heridos

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Accidente Pocosol
Uno de los vehículos involucrados en el accidente se partió por la mitad. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente de tránsitoPocosolSan Carlos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.