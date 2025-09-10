Un hombre murió y otro resultó herido tras ser atacados a balazos dentro de vehículo en Limón

El OIJ investiga las causas del homicidio en Limón. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre falleció y otro resultó herido, tras ser atacados a balazos, la tarde de este martes, dentro de un vehículo en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fallecido, de apellido Céspedes y de 25 años, presentaba múltiples heridas de bala en el tórax, los brazos y la pelvis.

Mientras, el herido, de apellido Sarmiento y de 19 años, también mostraba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Según la versión preliminar del incidente, los hechos se dieron este martes, cerca de las 5 p. m., en una vía pública, en Cuba Creek de Matina, en Limón, cuando los sujetos estaban junto a otro hombre dentro de un vehículo estacionado y varios hombres se acercaron y dispararon, en repetidas ocasiones, contra el automotor.

En ese momento, Céspedes se bajó del vehículo para intentar huir. Sin embargo, esto lo expuso a una mayor cantidad de disparos. Sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular a la clínica de Batán, donde minutos después murió. El cuerpo ya fue trasladado a la morgue judicial.

El herido, quien estaba en el asiento del conductor, encendió el vehículo y huyó del lugar. Al llegar a la comunidad de Zent llamó a la Cruz Roja. Los socorristas llegaron y fue llevaron a la clínica de Batán.

El caso está en investigación. En el sitio se recolectaron indicios balísticos que fueron llevados a laboratorios forenses. El vehículo donde viajaban los hombres fue entregado al propietario registral.