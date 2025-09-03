Un hombre es asesinado en Siquirres y otro es detenido como sospechoso

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche de este martes en barrio Los Laureles de Siquirres, Limón. La víctima, identificada de manera preliminar con los apellidos Mora Mora, recibió varios disparos cuando se encontraba en la vía pública.

De acuerdo con información de las autoridades, los disparos fueron realizados desde una motocicleta en movimiento.

La policía detuvo a un hombre que se presume manejaba la motocicleta desde la cuál se hicieron los disparos. (Cortesía/La Nación/La Nación)

Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga, aunque oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a uno de los sospechosos, quien en apariencia conducía la moto desde la cual se accionó el arma.

El segundo involucrado, señalado como el presunto gatillero, logró escapar del lugar y es buscado por los cuerpos policiales. Las autoridades mantienen operativos en la zona para dar con su paradero.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de la recolección de pruebas y de esclarecer las circunstancias del homicidio.