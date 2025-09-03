Sucesos

Un hombre es asesinado en Siquirres y otro es detenido como sospechoso

La Policía busca a un segundo involucrado que habría efectuado los disparos

Por Lucía Astorga

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche de este martes en barrio Los Laureles de Siquirres, Limón. La víctima, identificada de manera preliminar con los apellidos Mora Mora, recibió varios disparos cuando se encontraba en la vía pública.








