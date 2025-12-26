Turista estadounidense muere ahogado al intentar rescatar a un familiar en Parrita

(Cruz Roja/En lo que va de este 2025 han fallecido 95 personas por accidentes acuáticos.)

El estadounidense falleció arratrado por la corriente en Parrita. Imagen con fines ilustrativos

Un turista estadounidense de apellido Weed falleció ahogado la noche de este 25 de diciembre en Parrita, Puntarenas.

El análisis preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrojó que, cerca de las 6:10 p. m., el hombre de 43 años se encontraba vacacionando con varios familiares. Uno de ellos estaba en el mar y, al parecer, comenzó a ser arrastrado por la corriente. Weed entró al mar para salvarlo.

No obstante, esto provocó que Weed fuera sumergido por el oleaje. Una persona de la zona acudió en su auxilio y logró sacarlo. Sin embargo, ya para este momento el estadounidense había muerto.

Los agentes judiciales acudieron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la morgue.

El caso todavía permanece en investigación.