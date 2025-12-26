Sucesos

Turista estadounidense muere ahogado al intentar rescatar a un familiar en Parrita

Hombre de 43 años habría entrado al mar para salvar a un familiar arrastrado por la corriente

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
En lo que va de este 2025 han fallecido 95 personas por accidentes acuáticos.
El estadounidense falleció arratrado por la corriente en Parrita. Imagen con fines ilustrativos (Cruz Roja/En lo que va de este 2025 han fallecido 95 personas por accidentes acuáticos.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidentes acuáticosAhogamientosParrita
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.