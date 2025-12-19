Tribunal ratifica medidas cautelares contra exministro de Transportes Mauricio Batalla y demás investigados en caso Pista Oscura

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea, ratificó las medidas cautelares que pesan sobre el exministro de Transportes, Mauricio Batalla Otárola, por el caso Pista Oscura, tras una audiencia de apelación celebrada este miércoles.

La Fiscalía Anticorrupción había presentado una apelación en la que solicitaba ampliar las medidas cautelares contra Batalla Otárola, Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil y Henry Villalobos Solís, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), imputados en el caso por supuestas irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Las medidas vigentes desde el 19 de mayo del 2025 se mantienen en firme. En el caso de Batalla, rige la prohibición de comunicarse, influir, amenazar, intimidar y perturbar de manera directa, por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales, llamadas o mensajes a los testigos, además, se le prohíbe el ingreso a las instituciones públicas involucradas, es decir, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Aviación Civil y Comisión Nacional de Emergencias.

Contra Castillo Masís sigue en firme la prohibición de comunicarse con testigos y de conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación 2023PX-000239-0006500001 o de conocer cualquier situación laboral de los testigos e ingresar a las oficinas centrales de la Dirección General de Aviación Civil, por lo cual deberá tomar las medidas para atender el resto de sus labores en otras oficinas de dicha entidad; se le prohíbe conocer nada relacionado con la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, donde laboran los antiguos miembros de la Unidad Ejecutora.

En cuanto a Villalobos Solís, persiste la prohibición de comunicarse con testigos, se dispone la reubicación del puesto como ingeniero fiscalizador dentro de la Comisión Nacional de Emergencias y se le deberá ubicar en alguna otra oficina afín a su perfil profesional; se le prohíbe conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación 2023PX-000239-0006500001.

El Ministerio Público pidió medidas adicionales como impedimento de salida del país y firma periódica; sin embargo, las dictadas en mayo se mantienen vigentes. El fiscal Diego Maroto, a cargo de este caso, dijo en mayo, tras la primer audiencia, que apelaron la decisión del juez porque “la Fiscalía no comparte los argumentos y considera que la investigación y los peligros procesales daban para que estas medidas fueran otorgadas”.

El expediente 24-000454-1218-PE investiga el uso de $39,9 millones del Fondo Nacional de Emergencias para reparar la pista del aeropuerto internacional de Guanacaste, a pesar de que la estructura no sufrió daños por las ondas tropicales 11 y 12 ni por la tormenta tropical Bonnie, en el 2022.