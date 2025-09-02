Sucesos

Tribunal dicta sentencia contra oficial de seguridad que asesinó a su compañero de trabajo

El homicidio ocurrió en 2021, en las afueras del Tribunal Civil de Alajuela

Por Natalia Vargas

Un oficial de seguridad, de apellidos Zeledón Zeledón, fue sentenciado a 12 años de prisión por asesinar a tiros a su compañero de trabajo, identificado como Cristofer Fernández Vargas, de 35 años.








