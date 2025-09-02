Tribunal dicta sentencia contra oficial de seguridad que asesinó a su compañero de trabajo

Un oficial de seguridad, de apellidos Zeledón Zeledón, fue sentenciado a 12 años de prisión por asesinar a tiros a su compañero de trabajo, identificado como Cristofer Fernández Vargas, de 35 años.

La pena fue dictada este lunes por el Tribunal Penal de Alajuela.

El homicidio ocurrió el 24 de mayo del 2021 en las afueras del Tribunal Civil de esa localidad, mientras ambos oficiales estaban en horario laboral. En apariencia, Zeledón se acercó a su compañero y le disparó en tres ocasiones en las afueras del establecimiento.

Las lesiones le causaron la muerte a Fernández tres días más tarde en el Hospital San Rafael, en Alajuela.

El reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó en ese momento que, al parecer, una discusión entre los dos oficiales habría sido el motivo por el cual Zeledón accionó su arma.

Sin embargo, este lunes, el Tribunal aseguró que no se trató de una riña entre ambos, por el contrario, Zeledón estaba disgustado por una situación ajena a su compañero.

Luego de que el hombre fue detenido, ante una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Alajuela, se le impuso un mes en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (Capemcol). No obstante, poco tiempo después se estableció que si tenía las condiciones cognitivas para enfrentar el proceso por la vía ordinaria.

Mientras la sentencia queda en firme, Zeledón permanecerá en prisión preventiva.