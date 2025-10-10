Tribunal de Pococí condena a femicida de Ana Jenny Ótarola

Un hombre de apellidos Castrillo Hernández, de 24 años, fue hallado culpable del femicidio de Ana Jenny Ótarola Mora, de 47 años, quien fue encontrada sin vida, apuñalada, ensangrentada y envuelta en cobijas el 4 de junio de 2024 en Guácimo, Limón.

El Tribunal Penal de Pococí lo condenó a 18 años de prisión por los delitos de femicidio y sustracción patrimonial.

La víctima, madre de dos hijos adultos, fue localizada por su hermano, quien ingresó a la vivienda tras sospechar de su desaparición.

Castrillo Hernández, quien era su compañero sentimental, fue detenido el 5 de junio tras una búsqueda realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los alrededores de Guácimo y en Pocora, donde residen algunos de sus familiares.

Ana Jenny, oriunda de Quepos, vivía en un cuarto, 75 metros al norte de la delegación de la Fuerza Pública de Guácimo y a 25 metros de otro cuarto donde reside su madre, Zoraida Mora López.

Doña Zoraida, de 73 años, señaló entonces a Castrillo como el único implicado en el crimen. Relató que ya había visto a Castrillo pegándole a su hija y que las golpizas eran frecuentes.

Aunque quiso denunciarlo, su hija le rogaba que no lo hiciera. Además, los vecinos también conocían de los abusos, pero no se atrevían a llamar a la Policía por temor a represalias.

Según dijo doña Zoraida, el domingo 2 de junio del año pasado, a las 2 p. m., fue la última vez que vio a su hija con vida, cuando salía de la casa con Castrillo. Luego ambos regresaron y tiempo después él salió solo.

En ese último momento, a la señora le sorprendió que el sujeto iba caminando con dos maletas y un sartén eléctrico, de manera que le preguntó dónde estaba Ana Jenny y el hombre le contestó que estaba en la casa del patrón de él y que andaba haciéndole un mandado, pero desde ese día no se supo más.

El cadáver de la mujer fue hallado por su hermano Rónald, quien percibió un mal olor. Rompió el candado de la propiedad con un martillo y encontró a su hermana fallecida, cubierta con una cobija, por lo que alertó a las autoridades de inmediato.