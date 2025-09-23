Tribunal absuelve a funcionarios de albergue por presunta tortura; centro anuncia que no reabrirá

La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José dictó sobreseimiento definitivo en la causa seguida contra seis funcionarios del albergue para menores de edad San Agustín, por presuntos maltratos, tortura y tratos crueles.

El sitio operaba en convenio con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pero cerró sus puertas en junio de 2023, cuando la Policía Judicial allanó el local, situado en Cascajal de Coronado, y detuvo a los sospechosos.

Según informó la organización, el Tribunal sentenció que no se encontró prueba suficiente que sustentara las imputaciones planteadas por la Fiscalía. “Las pruebas presentadas no alcanzaron el estándar legal necesario que pudiesen señalar culpabilidad”, dice el comunicado.

Luego del fallo, los acusados quedaron exonerados de toda responsabilidad penal; sin embargo, el centro no volverá a operar.

“Nos alegra mucho que se haya hecho justicia y demostrado que a ninguna persona menor de edad se le maltrató en el Hogar San Agustín. Lo lamentable es que, debido a todo lo que sucedió va a ser imposible que el centro pueda volver a abrirse”, dijo Otto Silesky Agüero, fundador de la institución.

“Eso será algo con lo que tendrán que cargar quienes, sin contar con la información suficiente, generaron un daño muy grande esos menores, al personal del hogar y a la sociedad en general”, agregó Silesky.

La institución confirmó que, tras conocerse la resolución, iniciarán las acciones legales, “con el fin de que los responsables asuman las consecuencias de sus acciones, tanto a nivel de la afectación hacia los involucrados directamente, como a nivel de la sociedad en general”.

La investigación de ese caso inició en febrero de 2023, cuando al Ministerio Público se le alertaron presuntos maltratos. Desde entonces, se habían recibido cerca de 25 denuncias.

En ese momento, según explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia, si los niños se portaban mal, eran privados de libertad dentro de una habitación, atados de manos y pies. Por este caso, seis personas fueron detenidas en junio de ese año y pocos días después quedaron libres y sin medidas cautelares.