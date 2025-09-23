Sucesos

Tribunal absuelve a funcionarios de albergue por presunta tortura; centro anuncia que no reabrirá

El caso se remonta al 2023, cuando el Ministerio Público recibió varias denuncias de presunto maltrato

Por Natalia Vargas
Fundación Merienda y Zapatos
Tribunal absolvió a los funcionarios imputados en la causa. (Jonathan Jiménez Flores/Jonathan Jiménez)







Hogar San AgustíntorturaPatronato Nacional de la InfanciaPANI
