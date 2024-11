Tres embarazadas que estaban en albergues debieron salir al hospital para dar a luz

Maryelin Amador tiene un nuevo motivo para luchar: su bebé Jereck. Ella es una de las tres embarazadas a término que debieron salir de los albergues donde se guarecían de las lluvias en Guanacaste para ir al hospital a dar a luz.

Amador llegó al albergue de Guayabo, en Bagaces, justo tres días antes del nacimiento de su pequeño. El pasado domingo, le dieron de alta en el Hospital Enrique Baltodano, de Liberia, donde asegura que la atendieron “muy bien”.

La mujer contó a La Nación que este martes regresó junto con su pareja, Roberto Galeano, y sus hijos a la habitación donde vivían, pero se encontraron una escena desoladora: barro por todas partes y daños irreparables en sus pertenencias.

“El agua subió hasta el cuarto y perdimos todo, incluso un coche para el bebé. Estamos trabajando para acondicionar el espacio nuevamente”, comentó. “Aunque no pudimos recuperar nada, lo importante es que estamos vivos”.

Amador afirma que su recién nacido representa un impulso para volver a levantarse. De momento, su compañero se ocupa de la limpieza de la morada y de ayudarla a ella mientras se recupera de los dolores posparto. Además, su hijo salió con bilirrubina alta.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó que tres embarazadas que acudieron a los albergues dieron a luz en el hospital entre el pasado sábado y este lunes. Dos de ellas estuvieron en Guayabo y la tercera, en Cuajiniquil, en La Cruz.

Dos de ellas hablaron este martes con La Nación por teléfono. Ambas agradecieron las atenciones recibidas durante los últimos días.

Luego del parto, las mujeres regresaron temporalmente al refugio donde miembros del Comité Municipal de Emergencias les acondicionaron espacios separados para ellas y sus bebés. También, les entregaron paquetes de limpieza y sanitización.

Además, las madres y sus retoños recibieron la bendición de monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia, quien visitó el albergue de Guayabo como parte de un recorrido pastoral por las zonas afectadas.

‘La chica de Guayabo’

Anielka Rivera tuvo a su hija Beira el pasado sábado. La mujer contó que la pequeña fue bautizada en el Hospital de Liberia como “la chica de Guayabo”, luego de ganarse el cariño del personal de ese centro médico.

Esta alegre madre agradeció especialmente a las enfermeras Ana y Alejandra, quienes la acompañaron durante el parto.

Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia, dio su bendición a los recién nacidos y las madres que se encontraban en el albergue de Guayabo. Foto: Diócesis de Tilarán-Liberia.

Rivera relató que desde que llegó al albergue, dos días antes del alumbramiento, le tomaron los signos vitales durante la mañana, la tarde y la noche.

“Yo sabía que estaba un poco dilatada y, aunque no quería dar a luz mientras estaba en el albergue, lo que uno decida no es lo que Dios quiere. En una de esas revisiones, me mandaron a Liberia”, contó entre risas.

Por otra parte, la mujer comentó que este año ha sido especialmente difícil para su familia pues hace seis meses perdieron su casa en un incendio. Indicó que durante los últimos meses vivieron en un salón comunal en Bebedero.

Con mucho esfuerzo, lograron adquirir algunos electrodomésticos, pero las recientes inundaciones provocaron que lo volvieran a perder todo.

“Lo que nos ilusiona es que mi hija ha venido cargada de mucha bendición. Gracias a Dios, la bebé llegó al mundo rodeada de ángeles. Muchas personas nos han brindado ayuda, nos dieron pañales para un buen tiempo y nos acogieron con mucho cariño en el albergue.

“En su caso, no le falta nada: ni pañales, ni toallas, ni artículos personales para un bebé”, expresó con gratitud doña Anielka, quien tiene otra hija junto con su compañero.

La reducción de las lluvias permitió enviar a sus casas a las personas que estaban albergadas en Guayabo, en Bagaces. Incluso, se les facilitó transporte. Foto: Municipalidad de Bagaces

Baja en alertas

La CNE redujo este martes la alerta por lluvias de naranja a amarilla en el Pacífico y también la bajó a verde en la zona norte. Además, eliminó las alertas en el Valle Central y Caribe Sur.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, explicó que la decisión responde a la disminución de las precipitaciones. En las últimas 24 horas, 390 personas regresaron a sus casas, pero 2.383 permanecen en albergues, ya que las aguas aún no han bajado del todo.

Para esta semana, se esperan lluvias aisladas por las tardes debido a la alta humedad en la atmósfera. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé para el jueves el ingreso de un empuje frío desde el Caribe, lo que provocará vientos intensos y temperaturas frescas.