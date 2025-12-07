Sucesos

Tres adultos viajaban en una misma motocicleta; dos murieron al chocar contra cerca

Uno de los ocupantes fue llevado al Hospital Tony Facio, en Limón

Por Natalia Vargas
La Cruz Roja Costarricense atendió de emergencia al motociclista en Parrita centro.
Dos hombres murieron en un accidente en moto este domingo. (Imagen con fines ilustrativos) (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)







AccidenteTalamancaHone Creek
Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

