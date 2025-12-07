Tres adultos viajaban en una misma motocicleta; dos murieron al chocar contra cerca

Tres adultos de entre 23 y 28 años viajaban en una misma motocicleta durante la madrugada de este domingo. Transitaban por la ruta 36 cuando, pocos metros antes del puente sobre el río Hone Creek, en Talamanca, perdieron el control del vehículo.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hombres colisionaron contra una cerca a la orilla de la carretera y, producto del impacto, dos de ellos perdieron la vida en el sitio.

Las víctimas mortales fueron identificadas como un hombre de apellido Méndez, de 28 años, y otro de apellido South, de 23 años. El tercer ocupante, Hernández, de 24 años, resultó herido y fue llevado de emergencia por socorristas de la Cruz Roja al Hospital Tony Facio, en Limón.

Agentes del OIJ de Bribri atendieron la escena y realizaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la Morgue Judicial, donde se les practicará la autopsia. Las autoridades investigan si los ocupantes viajaban a alta velocidad y, además, consumieron licor.

En junio, Costa Rica registró un fuerte incremento de muertes, lesiones e incapacidades por accidentes en moto. De acuerdo con las estadísticas del Consejo de Seguridad Vial, el 54% de la víctimas eran solteros, en su mayoría hombres, entre 18 y 37 años. Además, más de la mitad no usaba casco o no tenía licencia de conducir.

Este medio publicó que, en el 2024, se reportaron 40.590 accidentes de tránsito y 45.570 lesionados ante la Superintendencia General de Seguros. Ese año, el 62,6% de los accidentes involucró motocicletas, mientras que para junio de este año, el porcentaje se elevó al 65%.

Según el Instituto Nacional de Seguros, por cada lesionado en un vehículo particular hay 3,11 lesionados en motocicleta.

Colaboró en esta información Reiner Montero, corresponsal de GN