Sucesos

Tras los pasos de un estafador en fuga en Costa Rica: tiene orden de captura y siguen apareciendo víctimas

Al menos 16 personas lo han denunciado durante los últimos 17 años. Tiene una condena en firme, una en apelación, una declaratoria de rebeldía, tres acusaciones y otra denuncia en curso. Los denunciantes relatan tramas con autos, casas e inversiones

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Por Natalia Vargas
Jorge Alexander Lobo Ramírez tiene dos condenas por estafa, una de ellas quedó en firme. La segunda ya pasó por un Tribunal de Apelación y ahora está sometida a un recurso de casación, por lo que aún no está en firme.
Jorge Alexánder Lobo Ramírez tiene una condena en firme y otra en apelación, aparte de otros procesos penales pendientes, uno de ellos en la Fiscalía de Pavas. (La Nación/La Nación)







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Jorge Alexánder Lobo Ramírez
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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