Trabajadores de finca hallan cuerpo de mujer en quebrada tras accidente en motocicleta

Trabajadores de una finca bananera encontraron la tarde de este lunes el cuerpo de una mujer en el fondo de una quebrada, en el sector conocido como vuelta de Banagro, en Cariari de Pococí.

El hallazgo ocurrió pasadas las 2 p. m., cuando los peones cortaban fruta cerca de la ruta nacional 247 y observaron, debajo de un puente, lo que parecía ser un cuerpo junto a una motocicleta.

Al sitio se presentaron oficiales de la Fuerza Pública y unidades de la Cruz Roja, quienes confirmaron que se trataba de una mujer de entre 30 y 40 años. El cuerpo se encontraba a unos cinco metros con respecto a la vía y a unos 15 metros del punto donde quedó la motocicleta.

Las autoridades presumen que la víctima perdió el control al tomar la curva, lo que provocó que saliera de la vía y cayera al cauce de la quebrada, posiblemente en horas de la madrugada.

La vía entre Cariari y Las Palmitas fue cerrada mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles realizaban el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Extraoficialmente trascendió que testigos lograron identificar a la víctima por la placa de la motocicleta, aunque su identidad está pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

El sitio donde ocurrió la tragedia tiene un historial de accidentes mortales que han involucrado automóviles, autobuses y tráileres.