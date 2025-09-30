Sucesos

Trabajador muere atropellado por chapulín en finca piñera de Cutris, San Carlos

OIJ investiga cómo ocurrieron los hechos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Trabajador fallece en accidente laboral en finca piñera de Cutris de San Carlos.
Trabajador fallece en accidente laboral en finca piñera de Cutris de San Carlos. (Edgar Chinchilla /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidente laboralchapulínfallecidoCutrisSan Carlos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.