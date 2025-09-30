Trabajador muere atropellado por chapulín en finca piñera de Cutris, San Carlos

Trabajador fallece en accidente laboral en finca piñera de Cutris de San Carlos.

Un hombre falleció la tarde de este lunes en un accidente laboral dentro de una finca piñera en Bella Vista de Cutris, San Carlos.

El hecho ocurrió cerca de las 4:10 p. m., 300 metros al norte y 200 al este de la escuela local, cuando, por razones que aún se investigan, un vehículo tipo chapulín atropelló al trabajador.

De inmediato se presentaron socorristas de la Cruz Roja, pero al valorar al afectado lo declararon fallecido en el sitio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

La identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias del accidente.